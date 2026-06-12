超特急リョウガ＆ユーキ、お互いの魅力語り合う 相性照度チェック実施
【モデルプレス＝2026/06/12】超特急のリョウガ（船津稜雅）、ユーキ（村田祐基）が12日、都内で開催された「CITIZEN Eco-Drive 50th Anniversary Event」記者発表会に出席。お互いの魅力を語り合った。
【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル
6月12日は「恋人の日」であることにちなみ、相性照度チェックを実施。「最近相手に突き動かされたことは？」という質問に、リョウガは「直前まで爆睡」と回答。「打ち合わせとかするじゃん。『こういう話しようかな』って話して、台本見て、10秒くらい経ってチラって見たら寝てて『嘘だろ！？』って。もう俺が頑張んなきゃっていう意味での突き動かされた」と本イベントの前の出来事を明かした
ユーキが「すみません、ちょっと漢字が…」と言いながら出したフリップに書かれていたのは「メロイのぎじんか」。「この言葉の意味を全部持ってる」と前置きしたうえで、「リョウガって意外と多才で、ピアノもできて、ダンサーなんですけど、歌も歌えるんです」と絶賛した。
続けて「あとはライブでもMCで必ず言うワードがあって、今回『ESCORT』というライブをやってるですけど、ファンの皆さんに『今日エスコっちゃいましょう』みたいな。『EVE』のときは『イブッちゃう』」とリョウガのワードセンスも褒めた。
2問目の「相手が光っていると思う瞬間は？」には、リョウガが「ライブ中」、ユーキは「家にいる時」と回答。リョウガは「直前まで爆睡とか普段はドジっ子で毎日無くしものをしたり、食べ物をこぼしたりみたいなことをしちゃうんです」と普段のユーキを前提に置き、「いざライブパフォーマンスになったら『あの時の姿どこ行ったの？』って、目もバッチリ、バキバキのダンスパフォーマンスで見る人を虜にする。これは間違いなく光り輝いてます」とユーキの良さをアピールした。
一方、ユーキは「彼、家から出ないんです。本当にヒキオタニートとして輝いてます」といい、「そうだけど、光ってる？陰ってない？」とリョウガにツッコまれながらも家にいるリョウガについて熱弁した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル
◆リョウガ＆ユーキ「最近相手に突き動かされたことは？」
6月12日は「恋人の日」であることにちなみ、相性照度チェックを実施。「最近相手に突き動かされたことは？」という質問に、リョウガは「直前まで爆睡」と回答。「打ち合わせとかするじゃん。『こういう話しようかな』って話して、台本見て、10秒くらい経ってチラって見たら寝てて『嘘だろ！？』って。もう俺が頑張んなきゃっていう意味での突き動かされた」と本イベントの前の出来事を明かした
続けて「あとはライブでもMCで必ず言うワードがあって、今回『ESCORT』というライブをやってるですけど、ファンの皆さんに『今日エスコっちゃいましょう』みたいな。『EVE』のときは『イブッちゃう』」とリョウガのワードセンスも褒めた。
◆リョウガ＆ユーキ「相手が光っていると思う瞬間は？」
2問目の「相手が光っていると思う瞬間は？」には、リョウガが「ライブ中」、ユーキは「家にいる時」と回答。リョウガは「直前まで爆睡とか普段はドジっ子で毎日無くしものをしたり、食べ物をこぼしたりみたいなことをしちゃうんです」と普段のユーキを前提に置き、「いざライブパフォーマンスになったら『あの時の姿どこ行ったの？』って、目もバッチリ、バキバキのダンスパフォーマンスで見る人を虜にする。これは間違いなく光り輝いてます」とユーキの良さをアピールした。
一方、ユーキは「彼、家から出ないんです。本当にヒキオタニートとして輝いてます」といい、「そうだけど、光ってる？陰ってない？」とリョウガにツッコまれながらも家にいるリョウガについて熱弁した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】