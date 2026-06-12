TREASURE、デビュー6年目で初の“音楽番組1位”に！新曲『IF I』で確かな存在感「記憶に残る歌手に」

TREASUREが、デビュー6年目にして初の音楽番組1位を獲得した。

TREASUREは6月11日に放送されたMnet「M COUNTDOWN」に出演。4thミニアルバム『NEW WAV』のタイトル曲『IF I』で1位に輝いた。

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「M COUNTDOWN」での1位獲得はデビュー後初めてであり、生放送のステージで直接トロフィーを受け取ったのも今回が初めてとなる。

（写真提供＝YGエンターテインメント）TREASURE

1位発表後、TREASUREは「TREASURE MAKER（ファンダム名）に感謝し、素晴らしい曲を書いてくださったヤン・ヒョンソク総括プロデューサーにも感謝します」とコメント。さらに、「記憶に残る歌手になる」と付け加え、喜びを語った。

TREASUREは、YGエンターテインメントのルーツである本格的なヒップホップを前面に打ち出した新アルバムを通じて、活動“第2幕”の好調なスタートを切ったと言える。

TREASUREは6月1日、4thミニアルバム『NEW WAV』でカムバックした。同アルバムは、デビュー以来初めて全曲ヒップホップベースの楽曲で構成した作品で、グループにとっての転換点であり、新たなスタートを告げる作品となった。

音楽的な変化に加え、英語タイトル曲の採用など大胆な挑戦にも乗り出したが、早くも確かな成果を収め、“YG流の王道戦略”が成功したことを証明した。

なお、TREASUREは今回のアルバムで初動ミリオンセラーを達成したほか、日本のオリコンおよびBillboard JAPANの週間アルバムチャートで4冠を獲得するなど、好成績を記録している。

（記事提供＝OSEN）

◇TREASURE プロフィール

2020年8月7日に韓国デビュー、2021年3月31日に日本デビュー。YG ENTERTAINMENTが、BLACKPINK以降約4年ぶりに披露したボーイズグループ。YG ENTERTAINMENTアーティスト初の日本出身メンバーが3名在籍している。9名のヴォーカリスト＆3名のラッパーによる12人組だったが、2022年11月に韓国人メンバー・イェダムと日本人メンバー・マシホがグループ脱退を発表。現在は10人組として活動している。