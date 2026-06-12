【紀ノ国屋】厚さ約10mmの豚肉のみを使用した厚切りハムを使った「ハムかつサンド」が新登場

紀ノ国屋は、「かつサンド」シリーズの新商品「ハムかつサンド」を6月15日から発売する。また、5月にリニューアルした「チキンかつサンド」も好評販売中。

紀ノ国屋の「かつサンド」シリーズは、厳選した素材とこだわりのソースで仕上げた人気商品で、サクッとした食感と素材の旨みを楽しめるのが特徴。

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◆期間限定商品「紀ノ国屋 ハムかつサンド」

内容量:1パック(3切れ)

販売価格:475円(税込)

厚さ約10mmの豚肉のみを使用した厚切りハムを、剣立ちの良い生パン粉でサクサクに揚げたハムかつを使用。紀ノ国屋オリジナルの特製ソースに浸し、パンでサンドした。サクッとした軽やかな食感とハムの豊かな旨み、特製ソースのコクが調和した、どこか懐かしさを感じる味わい。

◆「紀ノ国屋 チキンかつサンド」

内容量:1パック(3切れ)

販売価格:486円(税込)

人気の「チキンかつサンド」は、九州産銘柄鶏「華味鳥(はなみどり)」のムネ肉を使用し、リニューアルした。やわらかく上品な旨みが特徴の華味鳥のムネ肉を食べやすい厚さのかつに仕立て、紀ノ国屋オリジナルのかつサンド用ソースにマスタードを加えた特製ソースで仕上げた。鶏肉の旨みとマスタードのほどよいアクセントが楽しめる。