【略語クイズ】「住宅宿泊事業」の略語は？意外と難しいかも…！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

「住宅宿泊事業」の略語はなんでしょうか？

正解は「民泊」でした！

民泊とは、住宅（戸建住宅やマンションなどの共同住宅等）の全部または一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することです。

近年、インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されていることで、急速に増加したのだとか。

平成29年6月には「住宅宿泊事業法（民泊新法）」という、健全な民泊サービスの普及を図るために一定のルールを定めた法律も制定されましたよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『国土交通省 民泊制度ポータルサイト』