三木監督の電撃休養、塩川ヘッドコーチの監督代行就任で揺れている楽天。塩川監督代行の初陣となった10日、巨人に敗れて自力優勝が消滅すると、11日は大幅な打線のテコ入れを行った。

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浅村をベンチスタートさせ、助っ人のマッカスカーを開幕直後以来となる4番に抜擢。前日と同じポジションは「7番・遊撃」の村林のみとなった。これが功を奏したのか、かつての自軍エースである巨人先発の田中を2回5失点でKO。8−2で快勝し、塩川監督代行に初勝利がプレゼントされた。

もっとも、これで「めでたし、めでたし……」ではない。SNSなどでは「責任を取るべき人が責任を取っていない」との声が多い。

それが石井一久GM（52）だ。

チーム編成のトップでありながら、監督休養でも表に出てこないどころか、いまだコメントの1つも出していない。これにはネットでも非難轟々。

《楽天って石井GMのお友達で固めて組閣した結果がこれなのに、当の石井GMは全くメディアに出てこないし、不祥事があっても責任取るつもりもなさそうだよね》

《楽天の石井GMってなんで肝心なときに出てこないんですかね》

石井GMは監督時代の2023年オフ、当時所属していた安楽智大のパワハラ騒動の時も、報道対応は森井球団社長に任せっぱなし。今回も森井球団社長が「（三木）監督だけの責任ではない。1年通して走り切らせてあげられなかったのは私の責任です」と謝罪したが、石井GMはいまだだんまりを続けている。

これには初代監督の田尾安志氏も、11日に配信した自身のYouTubeチャンネルでこう苦言を呈している。

「石井GMが表に出て、どういう理由で三木監督を外したのか、きっちり自分の口で、自分の言葉で伝えてほしい。これまで問題があった時、石井くんが自分で表に出て喋ったのを見たことがない。それが残念でならない」

「上に立つ人間はここって時に責任を取らなきゃいけない。僕は石井くんのことを嫌いではないが、応援してくださるファンを裏切ってはならない」

さらに田尾氏は三木谷オーナーについても、こう言及した。

「監督に就任した時、『チームはオーナーの持ち物とは思わないでください。半分はファンのもの、という意識でお願いします』と話した。その時は納得していただけたと思ったんですけどねえ……」と、当時を振り返っていた。

「だからでしょう。三木監督が休養する前から、選手はすっかりしらけきっているそうです」（球団OB）

石井GMが就任したのは2017年9月。18年からは自身を含め、のべ6人が監督を務めたものの、うち3人は1年でクビになっている。

いまだ雲隠れが続く石井GM。あるいは、自ら責任を感じて辞表でも書いているのか……。

◇ ◇ ◇

そんな石井GMは現役時代から、その神経の図太さは有名だった。無断外泊で散々どつかれたその当日でも、どこ吹く風。マウンドに上がれば好投する姿に野村監督も一周周って呆れていたという。いったい何があったのか。●関連記事 【もっと読む】かつての石井一久の剛毛すぎた強心臓 では、それらについて詳しく報じている。