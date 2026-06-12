◆米大リーグ パイレーツ６―８ドジャース（１１日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２試合連続本塁打となる１３号先制ソロを放つなど２打数２安打１打点、２四球で全４打席で出塁したが、７回に代打を送られて途中交代した。その後球団は「左膝の炎症」と発表した。

ロバーツ監督は大谷の状態について「（重症度は）高くない。トレーナーと話して、膝の裏とハムストリングに少し違和感があるといたので大事をとった」と説明した。あす１２日（同１３日）の敵地・ホワイトソックス戦の出場も状態を確認してとしながらも「出られると思っている」。これまでには違和感を訴えたことはなかったといい、次回登板にも影響がない見込みであることを強調。痛めたのは４回の３打席目に右前安打で出塁し、続くパヘスの打席で二盗を試みた（結果はパヘスがファウル）際ではないかと推測した。

大谷は前日１０日（同１１日）の敵地・パイレーツ戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場。投げては逆転負けしたため７勝目こそ逃したが７回途中で１０２球を投げて、６安打４失点（自責３）の力投を見せ、打っても３点を追う９回に意地の１２号２ランを放った。

これまで直近の４登板は、登板翌日に欠場２試合、試合なし２試合だったため打者での出場がなかったが、この日はスタメン入り。登板翌日に出場するのは５月６日（同７日）の敵地・アストロズ戦以来で、投打の二刀流で出場した翌日の出場は４月２３日（同２４日）の敵地・ジャイアンツ戦以来だった。

初回先頭の１打席目は先発右腕・ケラーから四球を選んで出塁。両軍無得点の３回１死走者なしの２打席目には、フルカウントから低めのスイーパーに体勢を崩されながら右翼席に運び、２戦連発の１３号ソロで先取点をたたき出した。３打席目にも右前安打を放ち、４打席目も四球を選んで出塁したが、６―４で２点リードの７回１死一、二塁の５打席目に、代打・エスピナルが送られて途中交代となった。球団は「左膝の炎症」と発表。大谷はエンゼルス時代の１９年９月に左膝手術を受けている。同じ箇所かを問われると「違うと思う。膝よりも、ハムストリングに近い」と説明した。

６月に入って、大谷の打撃の状態は上向いている。これまで６月はチームの１０試合中９試合に出場。３６打数１６安打の打率４割４分４厘で、３本塁打、９打点。シーズンのＯＰＳ・９６４はリーグトップに立っている。３年ぶりに開幕からローテ入りした投手も１１登板で６勝２敗、防御率１・０６と好調を維持。投打で圧巻の活躍を見せていただけに心配なアクシデントとなった。

大谷は前日１０日（同１１日）の試合後に「僕は出る気でいますし、準備したいなと思います」と登板翌日の打者での出場に意欲を示していた。ドジャースの先発投手ではグラスノー、スネルが離脱中。正捕手のスミスも首を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）に入り、この日先発したチーム最多７勝を挙げているロブレスキも右太もも裏打撲のため５回途中で緊急降板となるなど、ドジャースの投手陣にはアクシデントが続出している。

ドジャースはこの日の試合後に、ピッツバーグからシカゴへ移動。あす１２日（同１３日）からは敵地でホワイトソックス３連戦が組まれている。移動日なしで１５日（同１６日）からは本拠地に戻ってレイズ３連戦。最終戦の１７日（同１８日）は、順調にいけば先発登板となる可能性が高い。１８日（同１９日）は試合がなく、１９日（同２０日）からは本拠地でオリオールズ３連戦。２２日（同２３日）からはツインズ、パドレス、アスレチックスと敵地の試合が３カード連続で続く日程になっている。