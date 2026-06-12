不可解な判定に、ファンの不満が募っている。

【もっと読む】阪神藤川監督「オラつき」連発に対戦相手やファンから苦情の嵐

10日のソフトバンク対阪神戦。1死一塁から二盗を試みた一走・熊谷敬宥がアウトとなった一件だ。

タイミングは微妙だった。球場内の大型ビジョンではスローモーション映像が繰り返し流され、角度によってはセーフとも受け取れるプレーだった。

この判定に藤川球児監督はすかさずリクエスト。長時間の検証が行われたものの判定は覆らず、藤川監督は猛抗議した。リクエスト判定後の異議申し立てとなり、退場処分となった。11日にはNPBが藤川監督に厳重注意と制裁金10万円を科したが、阪神球団は判定を受け入れるとした上で、NPBに判定の根拠などの説明を求める書類を提出した。

福家責任審判は10日の試合後、「本年からリプレーセンターが設置され、リプレーセンターで一括してジャッジをしている。その判定をわれわれがグラウンドで受け取り、伝える形」と説明。検証時間が長時間に及んだことについては、「それだけ際どいプレーで、丁寧に見ていただき、検証していただいたということだと思う」と話していた。

米国のMLBや韓国のKBOで先行導入されている集中管理型のリプレーセンターは、NPBでは2018年から続くリクエスト制度の改善策として設置された。従来は各球場で担当審判が球場内の映像を確認する方式だったが、NPBの中村勝彦事務局長は昨年8月の導入発表時、「現場で審判が暑い中戻って検証するという状況が続いてきた。冷静な判断ができる環境と、しっかりした映像をもとに判断する体制を作ることが目的」と説明していた。

たしかに現場審判の負担は減っているだろう。ただし、東京都内のNPB事務局内に置かれたリプレーセンターは、とりわけMLBのニューヨークの施設とは中身が大きく異なる。

NPBは現役審判員2人が常駐し、6試合分の中継映像を確認できるモニターを使用する。リクエストが行われた際は、専用アプリに落とし込まれた映像を確認し、検証結果を責任審判に伝達する仕組みだ。

一方のMLBは、リプレールームに4人制の審判クルーが2組入る。さらに、検証映像についても「本塁方向カメラ1台、打者用カメラ2台に加え、最大でスーパースロー4台、ホーム・ビジター中継の孤立カメラ17台を使う」と公式サイトで説明している。

つまり、NPBは基本的にテレビ中継映像を判定材料にしているのに対し、MLBはオペレーター、技術スタッフなども常駐。リーグ側が用意したカメラと、ホーム・ビジター双方の中継素材を組み合わせ、より多角的な映像で判断している。

「そもそも判定結果を検証するにあたり、重要なのは映像による根拠です。中継映像に頼るNPBと、複数のカメラ映像を組み合わせて検証できるMLBを比べれば、判断材料の量と質には大きな差がある」（某球団フロント関係者）

NPBはことあるごとにMLBのルールやシステムを取り入れてきた。しかし、肝心の映像環境や人員体制が伴わなければ、制度の看板だけを掲げた「見掛け倒し」と言わざるを得ない。

◇ ◇ ◇

今回の件はさておき、もともと藤川監督の評判はすこぶる悪かった。ことあるごとにオラつく様に対し《格好いいと思っているのか》といった辛辣な声も上がっている。いったい何が起きているのか。●関連記事 【もっと読む】阪神藤川監督「オラつき」連発に対戦相手やファンから苦情の嵐 では、それらについて詳しく報じている。