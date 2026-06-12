◇ナ・リーグ ドジャース8−6パイレーツ（2026年6月11日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場も7回の第5打席で「左膝の炎症」のため、代打を送られ、途中交代した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）が左膝について言及した。

試合後、指揮官は途中交代した大谷について「賢明な判断をしようとしただけ」と大事をとっての交代と説明。「トレーナーと話したところ、膝の裏側からハムストリングにかけて、違和感があるとのことだった。なので無理はさせず、慎重にいこうと判断した」と続けた。

そして「明日プレーできる可能性は高いと感じていますが、今夜は移動もあるので、明日どんな状態で来るかを見て判断します」とした。

痛めたきっかけについては「それは分からない」とし「こちらとしても初めて聞いたのが遅いタイミングだった。昨夜も今日も、6回くらいまでその話は出ていなかった」とロバーツ監督。そして、大谷から交代を申し出たのではなく「予防的な対応。こちらが先手を打った形。ポンと何かが切れたとか、そういうことではない」と説明した。

大谷は初回の第1打席は四球。3回1死の第2打席は2試合連発となる13号ソロを放った。4回2死の第3打席も右前打を放ち、3試合ぶりにマルチ安打をマーク。5回の第4打席も四球を選び、第4打席まで全出塁した。

7回、1点を加えなおも1死一、二塁の好機で第5打席を迎えたが、大谷の姿はバッターボックスになく、代打・エスピナルが送られ途中交代した。球団は交代理由について「左膝の炎症」と発表。5回に四球で出塁後、ベンチに戻った際にロバーツ監督と話し合い、ベンチ裏に引き上げていた。

大谷は2019年9月に左膝膝蓋（しつがいこつ）骨の手術を受けている。先天的に分裂している膝蓋骨に同年2月頃から痛みがあり、手術に踏み切った。