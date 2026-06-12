お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）が11日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。自身の番組にゲストを迎える際の心構えを語った。

2018年からNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）のメインMCを務め、金曜恒例のコーナー「プレミアムトーク」では、人気俳優らをゲストに招き、さまざまなトークを展開している同コンビ。仕事を終えて帰宅後、ドラマを始めテレビ番組をはしごしているという華丸に対し、相方・博多大吉は「酒を飲んで帰ると見れんわけよ、すぐ眠くなる」と嘆いた。

しかし華丸は「大吉さんとしては“コンビでどっちかが見とけばいい”って、それは絶対あると思う」と理解を示し、「プレミアトークで来たゲストの昔のドラマは、別に見直す必要はない」とぶっちゃけた。

ゲストの出演作を“予習”しない理由について、大吉は「間に合わん」と時間がないことを挙げたが、華丸は「あと思い入れがないから、見たとしても上っ面だからバレる」とキッパリ。「嫌な言い方をするけど」とフォローを入れる大吉に、華丸は「バレるよ」と念押ししていた。