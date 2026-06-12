中山忍、30数年ぶりにファンクラブ開設を発表「あったかい場所をもう一回作りたい」
俳優の中山忍（53）が12日、自身のインスタグラムを更新。ファンクラブの開設を発表した。
【写真】「あったかい場所をもう一回作りたい」30数年ぶりにファンクラブ開設を発表した中山忍
中山は「もう一度 安心して泣いたり笑ったりできるあたたかな場所をつくりたい そんな想いから30数年ぶりにファンクラブを開設させていただくこととなりました」と報告した。
また投稿された動画で中山は「10代の頃のファンクラブを作っていただいていて、いろんな経験をしていくうちにお芝居がとても好きになったので、女優さんになりたいなと思って一度そちらに専念しようと」と振り返り「みんなで集まって安心して泣いたり笑ったりできるあったかい場所をもう一回作りたいなと思って…。どうなんだろう？ファンクラブ？という思いがあったんですけど、ちょっと勇気を出して一歩踏み出してみようかなと思いました」と開設への思いを語った。そして「皆さんの声が聴きたいなと思います」と笑顔で呼びかけた。
開設は21日正午から。「入会方法などの詳細は公式サイト、SNS等でお知らせいたします」と案内した。
【写真】「あったかい場所をもう一回作りたい」30数年ぶりにファンクラブ開設を発表した中山忍
中山は「もう一度 安心して泣いたり笑ったりできるあたたかな場所をつくりたい そんな想いから30数年ぶりにファンクラブを開設させていただくこととなりました」と報告した。
また投稿された動画で中山は「10代の頃のファンクラブを作っていただいていて、いろんな経験をしていくうちにお芝居がとても好きになったので、女優さんになりたいなと思って一度そちらに専念しようと」と振り返り「みんなで集まって安心して泣いたり笑ったりできるあったかい場所をもう一回作りたいなと思って…。どうなんだろう？ファンクラブ？という思いがあったんですけど、ちょっと勇気を出して一歩踏み出してみようかなと思いました」と開設への思いを語った。そして「皆さんの声が聴きたいなと思います」と笑顔で呼びかけた。
開設は21日正午から。「入会方法などの詳細は公式サイト、SNS等でお知らせいたします」と案内した。