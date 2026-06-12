ものまねメークで知られるタレント・ざわちん（33）が12日までに自身のインスタグラムを更新。キャミ姿で肩ボトックスなどを報告した。

「そういえば、年1の肩ボトックスしてきました！！もちろん、今回も凄腕 @dr_risa_risa 先生にやって頂きました 今回もいい感じだ ひどい肩こりからくる首の痛みもなくなったし僧帽筋もなくなってきた」と肩にボトックス注射をしたことを報告。

「そして再びダイエットをはじめて、4日前にチートデイしたのだけどそれが効いたのか一気に落ちた気がする ちなみに @bellelumiere_official7 でも背中ガッツリ痩身エステしたのでそのおかげもあって背中もスッキリしてきた」と記した。

さらに「まだまだプニプニ残ってるので引き続きダイエットがんばります 笑 夏までにあと−3〜4キロめざす」と減量中なことを明かした。

また、「髪色も @jukiya_terada にカシスブラウンにしてもらったよ 染めたてももちろん色落ち後のこの髪色も毎回好評 昨日の配信でみんなから褒められたから嬉しくて久々に自撮りしちゃったって言ってもスクショなんだけどねw最後の写真、笑顔不器用すぎて怖い。笑」ともつづった。

この投稿にフォロワーらからは「この可愛さはヤバいっしょー」「めっちゃ綺麗」「ほんと綺麗でかわいいです」「美しい」「可愛すぎるー」「相変わらず素敵です」「ざわちん可愛いーメイクもかわゆす！！」「スタイルもよすぎて、可愛い＆キレイでゆうことありません」などの声が寄せられている。