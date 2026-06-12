■MLB パイレーツ 6ー8 ドジャース（日本時間12日、PNCパーク）

ドジャース・大谷翔平（31）が敵地でのパイレーツ戦に“1番・DH”で先発出場し、2打数、2安打（1本塁打）、2四球、1打点。3回に先制となる13号ソロを放つなど、4打席全出塁で貢献した。しかし、7回に第5打席を迎えるところで代打が送られ途中交代。球団は左膝の炎症と発表している。

試合は大谷の先制弾に続きK.タッカー（29）やF.フリーマン（36）のタイムリーで序盤にリードを奪った。しかし5回、先発のJ.ロブレスキー（25）が2被弾、そして右ハムストリングを打撲するアクシデントに見舞われ一時1点差まで詰め寄られる。それでも終盤に再び追加点を挙げると、救援陣がリードを守り切り、ドジャースは連敗を阻止。パイレーツとのカードを勝ち越した。

パイレーツの先発・M.ケラー（30）に対し、大谷の第1打席は四球で出塁。しかし続くA.パヘス（25）は遊ゴロの併殺打に倒れた。その後、フリーマンが四球、M.ベッツ（33）が中安打を放ち、2死一、三塁とチャンスを作ったがM.マンシー（35）は二ゴロに倒れ、得点できず。

0ー0のまま3回、1死走者無しで迎えた大谷の第2打席。フルカウントからの6球目、スイーパーを捉えると打球は右中間スタンドへ飛び込んだ。今季2度目の2戦連発13号ソロで先制に成功。その後、打線は止まらず2死満塁の好機で、タッカーにレフトへのタイムリーが飛び出し、0ー3とリードを広げた。

ドジャースの先発・ロブレスキーは序盤3回までを無失点に抑える好投。中盤に入り4回、2死走者無しから3打席目を迎えた大谷が右安打を放ち出塁すると、パヘスも左安打で続き2死一、三塁とチャンスを作った。すると3番・フリーマンがレフトへの適時打を放ち、大谷が本塁へ生還。ドジャースが4点目、さらに2死満塁と再び好機で、マウンド上のケラーが暴投し5点目を奪った。

5回、パイレーツの2人目・Y.ラミレス（31）に対し、2死一塁から大谷の第4打席はこの試合2度目の四球。しかし無得点に倒れ、リード変わらず0ー5のままとした。しかしその裏、ここまでスコアに0を並べていたロブレスキーだが、8番・R.フローレスJr.（25）にソロ、さらにB.ラウ（31）には2ランを被弾。2点差に詰め寄られると、迎えたB.レイノルズ（31）の打球はロブレスキーの左太もも付近に直撃、ベースカバーに入るも打者と接触。足を痛めた様子を見せ、ベンチへ下がった。ロブレスキーは負傷により交代、2人目・W.クライン（26）がマウンドへ上がった。だが、2死一、二塁のピンチでS.ホルウィッツ（31）にタイムリーを浴び、4ー5と1点差とした。

終盤に入り7回、パイレーツの3人目・E.シスク（29）に対し、1死から7番・A.コール（31）が四球、8番・D.ラッシング（25）が左二塁打で出塁。追加点の好機で迎えた代打・M.ロハス（37）は二ゴロも、三塁走者のコールの好走塁で1点をもぎ取った。さらに大谷の代打で登場したS.エスピナル（31）も中安打で繋ぎ満塁とすると、パヘスの打席でマウンド上のシスクが暴投し4ー7。

8回にも1死満塁からロハスがレフトへの犠飛を放ち、8点目を挙げたドジャース。その裏、ドジャースは5人目・E.エンリケス（23）が登板し、無死三塁からJ.マンガム（30）、フローレスJr.に連続タイムリーを浴び失点したが、代わった6人目・T.スコット（31）が後続を抑え逆転を許さず。

9回のマウンドにもスコットが上がるとリードを守り切り、ドジャースが勝利。大谷やロブレスキーが負傷で交代するアクシデントも連敗を阻止しカード勝ち越しとなった。