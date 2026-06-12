男性9人組「超特急」のリョウガとユーキが12日、東京・表参道ヒルズ スペースオーで「シチズン エコ・ドライブ誕生50周年記念イベント」に出席した。

相手に突き動かされたことについてユーキはリョウガについて「メロいのぎじんか（擬人化）」と回答。「言葉の意味を全部持っている。意外と多彩。ピアノもダンスも歌もできる。ライブでもMCで必ず爪痕を残すワードがある」と称賛した。

だが、リョウガは「直前まで爆睡」とフリップに書き、「さっきです。楽屋で打ち合わせして、10秒くらいたってちらっと見たら寝てた。ある種俺が頑張らなきゃと突き動かされた」と暴露した。

続いて相手が光っている瞬間についてリョウガは「ライブ中」と答えた。「ドジっ子担当で、毎日なくし物をしたりしちゃう」と普段のユーキについて語った一方で「ライブになると、あのときの姿どこ行ったの？となる。バキバキのダンスパフォーマンスで見る人をとりこにしている」とその魅力を話した。

今度はしっかり褒められたユーキだったが「家にいる時」がリョウガの輝いている瞬間と話した。「彼、家から出ない。ヒキオタニートとして輝いてます。お仕事以外（家から）出ないんです」と明かした。リョウガは「陰ってない？」と疑問を呈していた。