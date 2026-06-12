原則65歳から始まる年金受給ですが、60〜75歳の間で受け取り時期を選べることをご存じでしょうか。「繰上げ受給」は早くもらえる一方で受給額が減り、「繰下げ受給」は遅くなる代わりに受給額が増える仕組みです。ただし、「老後資金を増やしたいから」と繰り下げ受給を目指しても、実際には体力面や人間関係などが理由で計画どおりに働き続けられないケースも少なくありません。そこで本稿では、横山光昭氏・関口博美氏の著書『おふたりさまの老後資金は「これ」で増やす』（小学館）より、67歳男性の事例を通して、繰り上げ受給・繰り下げ受給それぞれの特徴と、繰り下げ計画が頓挫した場合の「改善策」についてみていきましょう。

年金受給額が10年で84％増…知っておきたい「繰り下げ受給」の仕組み

年金の「繰り上げ受給」と「繰り下げ受給」の制度について気になっている方は多いと思います。

年金の受給開始は原則65歳ですが、60〜75歳の希望するタイミングから受給できます。65歳よりも早い60〜64歳の間から受給することを「繰り上げ受給」、65歳よりも遅い66〜75歳から受給することを「繰り下げ受給」と呼びます。

それぞれメリット、デメリットがあります。繰り上げ受給では、1か月早めるごとに0.4％、受給額が減ります。1年の前倒しなら4.8％、5年なら24％も減ってしまいます。

一方、繰り下げ受給は1か月遅くするごとに0.7％ずつ受給額が増えます。1年の後倒しなら8.4％、5年なら42％、10年なら84％も増えます（図表1参照）。

減額または増額された年金額が生涯の受給額となるため、その判断が老後の暮らしに与える影響は少なくありません。

［図表1］「繰り上げ受給」と「繰り下げ受給」の仕組み

「労働・私的年金・公的年金」の3つで老後のお金を長生きさせる「WPP理論」

老後の“長生きリスク”に備えるために、「WPP理論」というものが広まっています。「W」はWork longerの略で、つまり長く働くこと。「P」はPrivate pensionsで私的年金など。もう一つの「P」はPublic pensionsで公的年金を指します。

できるだけ長く働きながら暮らし、収入が少なくなったら私的年金などの老後資金で生活費を補い、公的年金はできるだけ繰り下げ受給して増やすという考え方です。

人生100年時代という長い老後を豊かに生きるためには、お金は少しでも増やしておきたいもの。おふたりさまの場合、年金の受け取り方の選択肢が複合的にいろいろ考えられ、得する可能性が高まります。すべての方が実行できるとは限りませんが、可能な限り、繰り下げ受給を検討してみましょう。

［図表2］繰り上げと繰り下げの増減率のイメージ

「生活費が足りない」なら、迷わず年金の繰り上げを検討する

しかし、働きたいけれど働けない、もしくは現役時代に老後資金が十分につくれなかった方は、WPP理論の実践など考えるべきではありません。定年後すぐに、日々の生活に困るという方もいるでしょう。この場合、繰り下げどころか、繰り上げを検討してください。

まずは生活が第一。日々の生活費に困るようであれば、早めに年金を受給し、支出を年金などの収入額にできるだけ近づけていきましょう。

こうして新たな生活基盤をつくり直し、それでも赤字が続きそうなら、改めてその後の暮らし方を再検討します。日々の生活を安定させることが先決です。

「老後資金が心許ない…」年金増額を狙う貯金800万円・67歳男性の事例

Gさん（67歳）は妻とふたり暮らしで、子どもはいません。贅沢に暮らしてきたわけではありませんが、あまり貯蓄できずに定年を迎えます。退職一時金は約600万円で、貯蓄は総額約800万円となりました。

老後資金が心許ないと考え、定年後も再雇用制度を利用して働き続けました。この間、70歳まで雇用される別の業種の委託社員になる話が舞い込み、転職を決意。ところが、転職先の業務が肌に合わず、ストレスが増して2年で退職。再就職も考えましたが、年齢的になかなか採用されず、年金生活に入ることを検討しています。

年金は受給を1か月繰り下げれば0.7％、1年で8.4％、10年なら84％も増やせます。Gさんも定年直後は75歳までの繰り下げを目指しましたが、生活費や健康状態が気になり始め、70歳までの繰り下げを目標とする資金計画に変更しました。

5年の繰り下げでも受給額は42％も増えるため、老後資金不足はかなり解消できます。ところが、70歳まで働き続けるもくろみが頓挫しそうなのです。

老後計画頓挫の67歳男性を救った「2年の繰り下げ」と「加給年金」

老後の就労は、体力的にも人間関係の面でも思うようにいかないケースが多々あり、Gさんのようなケースは珍しくありません。

こうして収入が減る状況となったGさんですが、年金は2年の繰り下げとなって16.8％増えるほか、妻が65歳になるまで、厚生年金の加給年金を月額約3万3000円受け取れることがわかりました。

健康保険料を支払った後の手取りは20万円弱。当面はできる限りこの金額内で支出が収まるように少しずつ生活を見直し、妻の年金受給が始まる3年後以降も、なるべく支出は増やさず、老後資金に回す方針にしました。

見直し後の収支を維持できれば、3年後から毎月2〜3万円ほど貯蓄を増やせる見込みです。

通信費や食費を見直し、無理のない「コツコツ削減」で老後破産を回避

●基礎データ

Gさん…67歳／委託社員 妻…62歳／専業主婦

子ども…なし 貯蓄額…800万円

住まい…持ち家

Gさんの家計改善額

●年金（受給開始）……夫19万6000円（老齢年金＋加給年金−健康保険料）

●通信費（▲1万1000円）……夫婦で格安スマホへ変更

●食費（▲4000円）……外食を減らし、自炊を増やした

●日用品費（▲1000円）……紙類の使いすぎを減らした

●雑費（▲3000円）……使途不明金がないようにした

労働収入から年金収入に変わり減収となったものの、それに見合った支出にすべく、無理のない範囲で少しずつ削減。妻の年金収入により、将来的には収支がプラスに転じる見込みのため、それ以降は貯蓄が増えていく見込みとなりました。

「どうもらうか」より「安心して暮らせるか」が年金の本来の目的

ちなみに、年金の繰り下げを希望する場合、「〇歳まで繰り下げる」といった事前申請は不要です。65歳になる前に「年金請求書」が送られてきますが、何も手続きしなければ、自動的に繰り下げ受給の“待機状態”になります。65歳時点では月単位での繰り下げができず、66歳になってから月単位で繰り下げられます。

受給を開始するときは、年金事務所に申請書類を提出しましょう。受給開始までに2〜3か月かかるため、余裕を持って申請してください。

一方、65歳になる前に家計が厳しくなるようなら、繰り上げ受給を検討すべきです。日々の生活を犠牲にしては元も子もありません。生活の質の低下は、身体的にも精神的にも悪影響が及び、「老後の3K」のリスクがさらに高まります。

繰り下げ受給の制度が始まり、とかく年金は「どうもらうのが得か」という点に目が向きがちです。しかし、年金制度の本来の目的は、安心して老後の生活を送るためのものであることを忘れてはいけません。

横山 光昭／関口 博美

ファイナンシャル・プランナー

株式会社マイエフピー