資金200万・年収400万円台からどう攻める？「買わずに稼ぐ」不動産投資の第一歩と、中古アパートで狙うべき地域

「ボロ戸建てを安く買って直して貸す」——かつては定番だったこのモデルが、今や通用しなくなっている。不動産価格の高騰に加え、建築資材や修繕費がかつてない水準まで跳ね上がった今、同じ手法で参入しようとすれば最初の段階で行き詰まりかねない。年間約5,600万円の家賃収入を得るJOJO氏に、年収400万円台・手元資金200万円からでも現実的に動ける今の時代の戦略を伺った。全5回の第3回。※この記事は、みんかぶプレミアム連載「マンション・住まいで稼ぐーーシン富裕層への黄金ルート」の一部です。