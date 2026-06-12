『RAPSTAR 2025』ファイナリストのMasato Hayashiが、自身最大規模となるワンマンライブ『Masato Hayashi ONE MAN LIVE in Shinjuku「暴走東京」』を9月23日にZepp Shinjuku(TOKYO)にて開催。あわせて、8月にニューアルバムをリリースする。

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Masato Hayashiは、ABEMAで独占配信中の次世代ラッパー発掘オーディションプロジェクト『RAPSTAR 2025』で準優勝を果たしたラッパー。同番組で披露した「HIROYUKI」のMVは再生回数300万回を突破し、「Ain't No Love」はYouTubeハイプランキング1位を獲得するなど、作品を発表するたびに注目を集めている。

3月には東京 渋谷でゲリラライブを敢行。開始直後から観客が殺到し、安全上の理由からわずか9分で中止となりながらも、現場では大合唱が巻き起こったという。

今回開催される『暴走東京』は、8月にリリース予定のニューアルバムを携えて行われる、Masato Hayashiにとってキャリア最大規模のワンマンライブとなる。タイトルに掲げられた“暴走”には、抑圧や常識、閉塞感に抗いながら自身の道を切り拓いてきたMasato Hayashiの生き様が投影されているという。代表曲から最新楽曲までを織り交ぜながら、現在のMasato Hayashiを表現する一夜となる。

チケットの最速抽選受付は、6月11日20時より開始されている。

（文＝リアルサウンド編集部）