ネック4種／ヘッド4色で“自分仕様”を追求！ テーラーメイド『My Spider TOUR X / 同TOUR』パター、6月12日デビュー
テーラーメイドから、カラーカスタムのアナウンス。先月19日に『My Spider ZT』を展開したのに続き、『My Spider TOUR X』、『My Spider TOUR』の「サービスを公式オンラインストア、直営店にて6月12日より開始します」と、同社広報。
【画像】フェースインサートだけでもこんなに色が選べる！
「両モデルともに、クランクネック、スモールスラント、ダブルベンド、センターシャフトの4種類のネック形状を選択でき、4種類の仕上げ（ブラック、ガンメタル、トーチド、カッパー）、10種類のソールプレート、12種類のフェースインサートなど、あらゆるパーツを自由に組み合わせることが可能です。ツアーの勝利が磨いたSpiderパターを自分仕様のオリジナルデザインに仕上げ、世界に1本だけのパターを作ることができます」（同） その他にも16種類のライン・ロゴカラー（ペイントフィル）、10種類のバックバッヂ、2種類のウェイトリング、2種類のヘッドカバー、2種類のシャフトに加えて、10種類のグリップも選択可能。本体価格は税込64,900円?となっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】青ではなく、緑ベースの『スパイダー』
【画像】スパイダーZTのカラーカスタム例
ネック4種／ヘッド4色で“自分仕様”を追求！ テーラーメイド『My Spider TOUR X / 同TOUR』パター、6月12日デビュー
バック部11色／ソール15色で“自分仕様”を追求！テーラーメイド『My Spider ZT』パター、5月19日デビュー
時代は変形「六角」マレット戦争か!? “ライ角バランス”の開祖・米国L.A.B. GOLFが新形状『VZN.1i』を公開
【画像】フェースインサートだけでもこんなに色が選べる！
「両モデルともに、クランクネック、スモールスラント、ダブルベンド、センターシャフトの4種類のネック形状を選択でき、4種類の仕上げ（ブラック、ガンメタル、トーチド、カッパー）、10種類のソールプレート、12種類のフェースインサートなど、あらゆるパーツを自由に組み合わせることが可能です。ツアーの勝利が磨いたSpiderパターを自分仕様のオリジナルデザインに仕上げ、世界に1本だけのパターを作ることができます」（同） その他にも16種類のライン・ロゴカラー（ペイントフィル）、10種類のバックバッヂ、2種類のウェイトリング、2種類のヘッドカバー、2種類のシャフトに加えて、10種類のグリップも選択可能。本体価格は税込64,900円?となっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】青ではなく、緑ベースの『スパイダー』
【画像】スパイダーZTのカラーカスタム例
ネック4種／ヘッド4色で“自分仕様”を追求！ テーラーメイド『My Spider TOUR X / 同TOUR』パター、6月12日デビュー
バック部11色／ソール15色で“自分仕様”を追求！テーラーメイド『My Spider ZT』パター、5月19日デビュー
時代は変形「六角」マレット戦争か!? “ライ角バランス”の開祖・米国L.A.B. GOLFが新形状『VZN.1i』を公開