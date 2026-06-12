京都府宮津市の日本三景・天橋立で１０日午後、クマが目撃された。

クマは天橋立西側の海を泳ぎ、岸に上がった後、住宅や旅館が立ち並ぶ地域にとどまった。約６時間後に捕獲され、殺処分された。けが人はなかった。

府や府警によると、１０日午後４時３５分頃、通行人がクマを発見した。クマは天橋立の北側から南方向に移動。途中で海に入り、北に約１キロ泳いでいったという。上陸後は同市江尻の雑木林の木に登り、じっとしていた。

読売新聞の記者は１０日午後５時過ぎから現場周辺で取材した。警察が天橋立内を散策中の観光客をパトカーで避難させていた。住宅街では警察官や猟友会のメンバーらが撃退用スプレーや盾を手に警戒していた。

府から委託を受けた民間業者などによると、近くの建物上階から麻酔銃を２発発射して眠らせ、午後１０時４０分頃、地上に引きずり落として捕まえた。クマは体長１３７センチ、体重９７キロのツキノワグマで、雄の成獣だった。

天橋立は全長約３・６キロ、幅約２０〜１７０メートルの砂州。一時立ち入り禁止になった。周辺ではこれまでもクマの出没情報があり、近くの市立府中小では一夜明けた１１日も、保護者の車で児童を登下校させるなどの対応をし、教師が校庭で警戒した。近くに住む７０歳代の男性は「観光地にクマが出没するようになってしまった。危害がないことを祈っている」と話していた。