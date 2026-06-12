「TOKYO GIRLS MUSIC Fes. 2026」開催決定 IS:SUE・CANDY TUNE・CUTIE STREET・山崎育三郎が出演
【モデルプレス＝2026/06/12】総合エンターテインメントフェス『GMO渋谷エンタメ祭2026 presents TOKYO GIRLS MUSIC Fes. 2026』（以下、GMO渋谷エンタメ祭2026 presents TGM 2026）が、7月12日にLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にて開催されることが決定した。
【写真】紅白出場7人組アイドル、美脚輝くミニ丈衣装
今年は、TGCがプロデュースする都市型ガールズミュージックフェス『TOKYO GIRLS MUSIC Fes.』（以下、TGM）と、渋谷の街を舞台に展開する総合エンターテインメントフェス『GMO渋谷エンタメ祭』とのコラボレーションで開催する。2回目のコラボレーションとなる本イベントは、今年はLINE CUBE SHIBUYAにて『GMO渋谷エンタメ祭2026 presents TGM 2026』として開催。渋谷エリア全体を巻き込んだ“都市型フェス”として、エンターテインメントの新たな可能性を発信する。
今回のテーマは、「SUMMER PARTY（サマー・パーティー）」。アーティストも、観客も、そしてその場に集うすべての人々が一体となり、エンターテインメントの力で繋がる特別な一日。音楽が生み出す高揚感と、リアルな体験価値が融合し、会場はもちろん、渋谷の街全体を巻き込んだ熱狂と一体感に包まれる。TGCが創り出すこの特別なステージが、2026年の夏、渋谷に最高にアツく、そしてハッピーなエネルギーを届ける。
注目の豪華アーティストとして、オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」出身の4人組ガールズグループで、国内外で高い注目を集め、唯一無二の存在感と高いパフォーマンス力で支持を拡大しているIS:SUE、「倍倍FIGHT!」がヒットを記録し、Z世代から絶大な支持を集め、2025年に開催された「第76回NHK紅白歌合戦」に初出場し、“今最も勢いのあるアイドル”として注目を集めているCANDY TUNE、デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」が大きな話題を呼び、2025年に開催された第67回『輝く！日本レコード大賞』では新人賞を受賞し、原宿カルチャー発の“KAWAII”を体現する、KAWAII LAB.所属の8人組アイドルグループ・CUTIE STREET、さらにゲストアーティストとして、ミュージカル界を代表するトップスターで、圧倒的な歌唱力と表現力を武器に、舞台、ドラマ、音楽活動、MCなど幅広い分野でマルチに活躍し、世代を超えて支持を集めている山崎育三郎が出演決定。豪華アーティストたちが会場をアツく盛り上げる。
『GMO渋谷エンタメ祭』とTGCのコラボレーションだからこそ実現する、この日だけのスペシャルなステージにも注目。ここでしか見ることのできないコラボレーションや特別な演出など、“SUMMER PARTY”ならではのワクワクが詰まったコンテンツを届ける。（modelpress編集部）
開催日時：2026年7月12日（日）開場18：00／開演 19：00／終演 21：00（予定）
会場：LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）（〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1-1-1）
メインアーティスト：IS:SUE、CANDY TUNE、CUTIE STREET 他 ※50音順
ゲストアーティスト：山崎育三郎
ステージ内容：アーティストライブ 他
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◆「TOKYO GIRLS MUSIC Fes. 2026」開催決定
今年は、TGCがプロデュースする都市型ガールズミュージックフェス『TOKYO GIRLS MUSIC Fes.』（以下、TGM）と、渋谷の街を舞台に展開する総合エンターテインメントフェス『GMO渋谷エンタメ祭』とのコラボレーションで開催する。2回目のコラボレーションとなる本イベントは、今年はLINE CUBE SHIBUYAにて『GMO渋谷エンタメ祭2026 presents TGM 2026』として開催。渋谷エリア全体を巻き込んだ“都市型フェス”として、エンターテインメントの新たな可能性を発信する。
◆注目の豪華アーティスト出演決定
注目の豪華アーティストとして、オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」出身の4人組ガールズグループで、国内外で高い注目を集め、唯一無二の存在感と高いパフォーマンス力で支持を拡大しているIS:SUE、「倍倍FIGHT!」がヒットを記録し、Z世代から絶大な支持を集め、2025年に開催された「第76回NHK紅白歌合戦」に初出場し、“今最も勢いのあるアイドル”として注目を集めているCANDY TUNE、デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」が大きな話題を呼び、2025年に開催された第67回『輝く！日本レコード大賞』では新人賞を受賞し、原宿カルチャー発の“KAWAII”を体現する、KAWAII LAB.所属の8人組アイドルグループ・CUTIE STREET、さらにゲストアーティストとして、ミュージカル界を代表するトップスターで、圧倒的な歌唱力と表現力を武器に、舞台、ドラマ、音楽活動、MCなど幅広い分野でマルチに活躍し、世代を超えて支持を集めている山崎育三郎が出演決定。豪華アーティストたちが会場をアツく盛り上げる。
『GMO渋谷エンタメ祭』とTGCのコラボレーションだからこそ実現する、この日だけのスペシャルなステージにも注目。ここでしか見ることのできないコラボレーションや特別な演出など、“SUMMER PARTY”ならではのワクワクが詰まったコンテンツを届ける。（modelpress編集部）
◆GMO渋谷エンタメ祭2026 presents TOKYO GIRLS MUSIC Fes. 2026
開催日時：2026年7月12日（日）開場18：00／開演 19：00／終演 21：00（予定）
会場：LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）（〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1-1-1）
メインアーティスト：IS:SUE、CANDY TUNE、CUTIE STREET 他 ※50音順
ゲストアーティスト：山崎育三郎
ステージ内容：アーティストライブ 他
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