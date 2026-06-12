日向坂46三期生、4人の絆感じられる永久保存版「EX大衆」表紙＆巻頭登場・10000字超えドキュメントも【独占カットあり】
【モデルプレス＝2026/06/12】日向坂46三期生・上村ひなの、高橋未来虹（※「高」は正式には「はしごだか」）、森本茉莉、山口陽世が、6月15日発売の月刊アイドル誌『EX大衆』7月号（双葉社）表紙＆巻頭グラビアに登場する。
【写真】日向坂三期生、お揃いTシャツで笑顔
好評だった『EX大衆』2024年10月号以来となる日向坂46 三期生特集号。内容やページ数の大幅アップだけでなく、表紙も裏表紙も三期生4人、まさに三期生スペシャル号となっている。
2026年8月5日のZepp Osaka Baysideを皮切りに全7公演の東名阪ツアーを控える三期生の4人。今回も4人の絆、仲の良さがそのまま感じられるような内容。「3」のついたお揃いのTシャツを着た4人が遊ぶ、楽しむ、はしゃぐ。リゾート地を探索したり、野球や卓球をしたり、部屋でカードゲームをしたり、さらに各メンバーの個性を活かした“あること”も…読んでいるだけで思わず笑みがこぼれるような多幸感あふれる内容となっている。
さらに10000字を超えるドキュメントでは、8月23日の卒業セレモニーでグループを卒業する山口への想いや三期生LIVEが実現したことへのファンへの感謝、これからのことなどを三期生年表とともに掲載。最後には山口から3人へのメッセージも。笑いあり涙あり、たっぷり愛ありの三期生らしい内容だ。表紙に打たれた「＃日向三期_ラブフォーエバー」のように、永久保存版の1冊となっている。
同号では日向坂46 五期生・松尾桜も登場。撮りおろしグラビア＆インタビューも掲載している。さらに、山下葉瑠花ソロインタビュー、大野愛実×坂井新奈の対談など、今夏さらに飛翔する日向坂46の40ページ大特集号となっている。（modelpress編集部）
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【写真】日向坂三期生、お揃いTシャツで笑顔
◆日向坂46三期生、4人で「EX大衆」登場
好評だった『EX大衆』2024年10月号以来となる日向坂46 三期生特集号。内容やページ数の大幅アップだけでなく、表紙も裏表紙も三期生4人、まさに三期生スペシャル号となっている。
◆卒業発表の山口陽世への思い・ファンへの感謝…10000字超えのドキュメント
さらに10000字を超えるドキュメントでは、8月23日の卒業セレモニーでグループを卒業する山口への想いや三期生LIVEが実現したことへのファンへの感謝、これからのことなどを三期生年表とともに掲載。最後には山口から3人へのメッセージも。笑いあり涙あり、たっぷり愛ありの三期生らしい内容だ。表紙に打たれた「＃日向三期_ラブフォーエバー」のように、永久保存版の1冊となっている。
同号では日向坂46 五期生・松尾桜も登場。撮りおろしグラビア＆インタビューも掲載している。さらに、山下葉瑠花ソロインタビュー、大野愛実×坂井新奈の対談など、今夏さらに飛翔する日向坂46の40ページ大特集号となっている。（modelpress編集部）
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