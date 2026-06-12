格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）の元選手でユーチューバーのノッコン寺田さん（41）が、2026年6月8日にYouTubeを更新。20キロダイエットと整形で「別人になった」と自画自賛した。

「痩せてイケメンになってキムタクになりました」

ノッコンさんは25年12月、YouTubeで、体調不良で受診した病院の医師から体重が多すぎると指摘され、「153（キロ）から140、130くらいまで」ダイエットする意志を語っていた。

26年2月には、インスタグラムで、16キロの減量を達成したことを明かした。4月には、「痩せてイケメンになってキムタク（木村拓哉さん）になりました」「これからはノコタクと呼んでください」などと投稿していた。

6月8日のYouTubeでは、「僕ね、痩せたんですよ。こう見えて」と切り出し、周囲からは「全然変わってないやん」「別にそんなん痩せてないでしょ」などと言われるとして、ダイエット前の写真を公開した。

まずは「駅員さんしながらYouTubeやってた時」の写真をみせ、体重が150キロほどあったといい、「この時の方が老けて見えないですか？」と笑った。

さらに、153キロほどだったという時期の写真も公開し、「めっちゃ太ってません？ 顔の肉とかやばくないすか？ めっちゃ不細工っすよね」と自虐した。

「もう今気分ガリガリやから」

ノッコンさんは目の下のクマ取りと、片目だけ一重だったのを二重にする施術も受けたという。クマが目立つ頃の写真には、「やばくない？」「これひどいっすよね」と笑いつつ、「太ってきて急に出てきてん」と明かした。

現在もまだ135キロあるというが、「一般で言ったら太ってるやんって言われんねんけど、155キロから135って20キロ痩せてるからね」「もう今気分ガリガリやから」と冗談交じりに語った。

ダイエット前の上半身裸の写真を画面に表示させ、現在のノッコンさんが横に立つ場面も。「全然違くないですか？」「腹とかも全然違う」と訴えた。

20キロ減量した方法は、朝のウォーキングと、筋トレ、食事の改善、夜に寝て朝に起きる生活にしたと明かした。これからもダイエットを続けるといい、今年中に130キロまで減量し、「100キロぐらいを目指してもいいかも」と意欲を語った。

コメント欄には「ノッコンさん20キロも減らしたんすごいですよ 痩せて男の色気が出始めてます」「あれ？ キムタクだよね？」「ノッコンさん昔の写真見て笑っちゃいました すみません 今のほうが若くみえますね」「今の方が絶対いいですね 顔もカッコよくなってますね！」などと書き込まれている。