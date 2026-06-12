「それじゃ500万円ではいかがです!!」意地を張った婚約中の女性が、天才シェフに突きつけた異常な要求【ザ・シェフ】

大きなダイヤの婚約指輪、高級レストランでのディナー。

誰もが羨む幸せなカップルに、「幻の料理人」はなぜ冷酷な言葉を投げかけたのか？

名作料理漫画『ザ・シェフ』第11話「イミテーション①」の波乱に満ちた展開を解説します。

幸せの絶頂にいるカップル

第11話は、民子と真悟という一組のカップルの幸せな日常からスタートします。

真悟から贈られた大きなダイヤモンドの婚約指輪を友人に見せびらかし、優越感に浸る民子。

順風満帆に見える二人の前に現れたのが、天才シェフ・味沢匠です。

パーティー料理の依頼と不穏な宣告

真悟は、臨時のチーフとしてレストラン「ヴィオロン」に来ていた味沢に、自分たちのパーティーの料理を依頼します。

30万円の報酬で依頼を引き受けた味沢ですが、突如として「残念ながら……そのパーティーが盛大になろうとあなたが幸せになるとは決して思えない」と言い放ちます。

プライドを懸けた500万円の提示！

味沢の思いがけない言葉に動揺する真悟。

一方で民子は「わかったわ それじゃ500万円ではいかがです!!」と、自らの思い通りにするために法外な報酬を突きつけます。

味沢はニヤリと笑い、この常識外れの依頼を引き受けました。

「イミテーション」に隠された秘密とは？

味沢匠はただの料理人ではなく、料理を通して人々の本性や人生の真実を浮き彫りにする存在です。

タイトル「イミテーション」が暗示するように、この幸せそうなカップルには何か「偽り」が隠されているのでしょうか。

人間の愛憎が渦巻く今後の展開に期待が高まります。