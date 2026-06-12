

香川県の特徴・・・

香川県が、全国における県の相対的位置が分かる冊子「100の指標からみた香川（2026年版）」を作成しました。ワースト10位以内にランクインした指標は、前年より2項目増えて14項目でした。

「面積」は、1876.86キロ平方メートルで最下位です。特殊詐欺等被害等被害総額（人口10万人当たり、2024年）は3億2086万4000円で前年の15位から46位(ワースト2位）に大きく順位を下げました。

汚水処理人口普及率（下水道や浄化槽などの汚水処理施設を利用できる人口の割合、2025年3月末時点）は82.4％でワースト4位、下水道処理人口普及率（公共下水道を利用できる区域に住んでいる人の割合、2025年3月末時点）は47.4％でワースト5位です。

国民健康保険医療費（保険診療でかかった費用の総額 被保険者1人当たり、2023年）は50万426円でワースト5位、降水量（2024年）は1294.5mmでワースト6位、空き家率（2023年10月1日時点）が18.6％でワースト10位、香川県の高校を卒業して香川県の大学に入学した人の割合（2025年5月1日時点）は19.0％でワースト7位です。

「100の指標からみた香川（香川県統計協会発行）」は、660円です。香川県統計協会窓口（統計調査課内）や宮脇書店本店、ジュンク堂書店高松店、香川県庁生協などで購入できます。