◆米大リーグ パイレーツ６―８ドジャース（１１日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。今季３度目となったリアル二刀流翌日の試合で１３号ソロを含む２打数２安打１打点、２四球と合わせて４打席４出塁と驚異の打撃を見せていたが、左膝の炎症のため７回に代打が送られて途中交代となった。

チームは２カード連続の勝ち越しを決めたが、今季チーム最多の７勝を挙げている先発ロブレスキも５回途中に右太もも裏の打撲で負傷交代となるなど、後味の悪さが残った。大谷は１９年９月に左膝手術を受けた過去もあり、今後の状態が心配される。

大谷はこの日、昨季まで通算１１打数４安打の打率３割６分４厘、２本塁打、３打点と相性の良かった右腕ケラーとの対戦だった。初回先頭の第１打席はフルカウントから四球を選んで５試合連続出塁。すると、３回１死の第２打席だった。低めの８２・６マイル（約１３２・９キロ）スイーパーにやや体勢を崩されながらも最後は右手一本で捉え、打球速度１０７・７マイル（約１７３・３キロ）、飛距離３９１フィート（約１１９・２メートル）、角度２１度の弾丸ライナーで右中間席にたたき込んだ。今季４度目となる２戦連発は１３号先制ソロ。リアル二刀流の翌日の試合に出場するのは４月２３日（同２４日）の敵地・ジャイアンツ戦以来２か月ぶり今季３度目だったが、初ヒットが衝撃の本塁打になった。

４回２死一塁で迎えた第３打席は右前打を放ち、今月９試合で６度目のマルチ安打。打率は３割５厘まで上げ、５回２死一塁の第４打席でも四球を選んだ。しかし、この後に何らかの異変が生じた可能性がある。

大谷は二刀流に限らず、登板日の翌日の出場も５月６日（同７日）の敵地・アストロズ戦以来だった。ドジャースは大谷の体調を考慮し、これまで翌日に試合のない時を中心に登板させてきた。今月４日（同５日）にも二刀流翌日に完全休養を取らせた。だが、現在は打者としても好調を維持していることもあり、ＤＨでの出場が決定。大谷は前日に「僕は出る気でいますし、準備したいなと思います」と話していた。

６月はこの日を含めて９試合で３６打数１６安打の打率４割４分４厘、３本塁打、９打点と打ちまくっていただけに、仮に離脱となればチームにも大打撃となることは間違いない。投手としても日本人初のサイ・ヤング賞に向けて影響は必至だ。