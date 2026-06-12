高市早苗首相のつぶやきに「X一部投稿で誤った情報」、内閣広報官が“証拠動画”を添えて説明
内閣広報官が、12日までにXの公式アカウント「内閣広報官（色々投稿試し中）」を更新。高市早苗首相がぶらさがり会見でつぶやいた言葉について、説明した。
【写真】高市首相のぶらさがり会見（「つぶやき」該当シーン）
投稿で、「一昨日の総理ぶらさがり会見で、二問目に移る際、総理が呟いた言葉（動画中１分31秒頃）は、総理にも確認したところ、次の日程があるため『ちょっと大丈夫かな』というものでした」と、TBS NEWS DIGの動画「【“中傷動画”疑惑めぐり】高市早苗総理がコメント【ノーカット】（2026年6月8日）」の“証拠”動画を添えて説明。「X一部投稿で誤った情報が流れていますのでお伝えします」とつづった。
動画では、記者からの質問を受けた高市が、小さな声でつぶやいたシーンがノーカットで収められている。SNSではこの“つぶやき”について、さまざまな声が挙がっていた。
同アカウントは、内閣広報官が、高市内閣の日々の動きなどを投稿している。「多くの皆さんにより身近に感じていただけるような、これまでにない投稿を試みてまいります。
【写真】高市首相のぶらさがり会見（「つぶやき」該当シーン）
投稿で、「一昨日の総理ぶらさがり会見で、二問目に移る際、総理が呟いた言葉（動画中１分31秒頃）は、総理にも確認したところ、次の日程があるため『ちょっと大丈夫かな』というものでした」と、TBS NEWS DIGの動画「【“中傷動画”疑惑めぐり】高市早苗総理がコメント【ノーカット】（2026年6月8日）」の“証拠”動画を添えて説明。「X一部投稿で誤った情報が流れていますのでお伝えします」とつづった。
動画では、記者からの質問を受けた高市が、小さな声でつぶやいたシーンがノーカットで収められている。SNSではこの“つぶやき”について、さまざまな声が挙がっていた。
同アカウントは、内閣広報官が、高市内閣の日々の動きなどを投稿している。「多くの皆さんにより身近に感じていただけるような、これまでにない投稿を試みてまいります。