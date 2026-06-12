タレントの江口ともみ（58）が12日までに自身のインスタグラムを更新。お笑いタレントのつまみ枝豆（68）と結婚記念日を迎えたことを明かし、かつてのウエディングショットを披露した。

「本日入籍記念日 今年は30周年のパール婚式になります！」とつづると、つまみと自身が花束を手に寄り添う夫婦ショットをアップ。

「今夜は5年ごとに結婚記念日をお祝いしてくれる友人がディナーをご馳走してくれて 可愛い花束と幸せの象徴であるてんとう虫さんのケーキも用意してくれました みぃありがとねー」と回顧し、「食べ過ぎて苦しくて、みぃに家まで送って貰った後に消化を促す為、とおさんと散歩に出たのでありました」と続けた。

「あっという間の30年 楽しい事も辛い事も一緒に過ごしてきて やっぱりとおさんといると安心するなと改めて感じる日々でございます これからもお互い支え合って、笑顔で過ごしていこうねとおさん」などとつづり、結婚式での夫婦のウエディングショットも投稿。ハッシュタグでは「入籍記念日」「結婚30周年」「パール婚」「てんとう虫ケーキ」「いつもありがとう」と添えた。