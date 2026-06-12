ホットペッパービューティー、「ビビビ祭」第2弾開催決定 リピート予約＆来店でポイント最大30％還元
リクルートが運営するヘアサロン・リラク＆ビューティーサロンの検索・予約サービス『ホットペッパービューティー』は、お得なポイント還元キャンペーン「ビビビ祭 for リピート」を8月31日から開催する。キャンペーンに先立ち、事前エントリー受付を6月12日より開始。
【画像】いつポイントがもらえる？「ビビビ祭 for リピート」スケジュール
今年2月に第1弾を開催し、第2弾となる今回のキーワードは「リピート」。期間内に同サイトを利用して来店したサロンへの“リピート予約＆来店”で、先着100万予約限定で対象金額の最大30％分（上限2万ポイント）の「ホットペッパービューティー限定ポイント」を還元する。
同キャンペーン期間中、ヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）でそれぞれ1回、合計で最大2回の利用（リピート予約＆リピート来店）が対象。還元ポイントはヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）でそれぞれ上限1万ポイント（合計で最大2万ポイント）となる。
【画像】いつポイントがもらえる？「ビビビ祭 for リピート」スケジュール
今年2月に第1弾を開催し、第2弾となる今回のキーワードは「リピート」。期間内に同サイトを利用して来店したサロンへの“リピート予約＆来店”で、先着100万予約限定で対象金額の最大30％分（上限2万ポイント）の「ホットペッパービューティー限定ポイント」を還元する。
同キャンペーン期間中、ヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）でそれぞれ1回、合計で最大2回の利用（リピート予約＆リピート来店）が対象。還元ポイントはヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）でそれぞれ上限1万ポイント（合計で最大2万ポイント）となる。