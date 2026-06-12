明豊エンタープライズ<8927.T>が３日ぶりに反発している。１１日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）連結決算が、売上高２３４億７０００万円（前年同期比１８.３％増）、営業利益２６億６９００万円（同２８．１％増）、純利益１５億６９００万円（同４９．５％増）と大幅増収増益となったことが好感されている。



主要ブランドである「ＥＬ ＦＡＲＯ（エルファーロ）」「ＭＩＪＡＳ（ミハス）」で２３棟（前年同期２１棟）、新ブランドの「ＬＯＳ ＡＲＣＯＳ（ロスアルコス）」で１棟を引き渡したほか、中古収益用不動産１棟、開発事業用地２物件を売却したことが業績を牽引。また、建設事業も堅調だった。



２６年７月期通期業績予想は、売上高３７６億円（前期比２６．２％増）、営業利益３８億円（同１２．６％増）、純利益２０億円（同５．６％増）の従来見通しを据え置いている。会社側によると売却契約締結済みを含めて３８棟が売却見込みであり、第３四半期までは通期業績予想の達成に向けて順調に進捗しているという。



出所：MINKABU PRESS