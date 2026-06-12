人気番組「新・鉄道ひとり旅」第275回の舞台は、長野県内を走るJR篠ノ井線。

鉄道BIG4の一人でもあるダーリンハニー吉川正洋さんらが全国の鉄道をぶらりひとり旅して回る、「新・鉄道ひとり旅」は、スカパー！や一部CATV局で視聴可能な鉄道チャンネルをはじめ、一部地域の地上波やBSなどで視聴することができる人気の旅番組です。

2026年6月13日放送の275回目では、JR篠ノ井線を取り上げます。篠ノ井駅〜塩尻駅までの66.7kmを結ぶ、JR東日本の鉄道路線です。篠ノ井線は、2026年秋ごろに新型車両「E131系」の導入を控え、現在の211系からの世代交代を前に大きな注目を集めています。番組では、日本三大車窓に数えられる「姨捨駅」からの大パノラマや、大正九年創業の老舗で味わう絶品駅そば、さらには旅先ならではの“奇跡のコラボ写真”の撮影まで、見どころが満載です。

【参考】JR中央･篠ノ井･信越線に新型車両「E131系」投入！2026年秋デビュー、211系から片側4扉･ロングシート幅拡大･ワンマン対応へ進化 https://tetsudo-ch.com/13028655.html

JR長野駅を出発 （写真：鉄道チャンネル・鉄道ひとり旅）

長野駅から出発し、篠ノ井駅を通過し降り立ったのは姨捨駅（おばすてえき）。姨捨といえば、日本三大車窓といわれる絶景の景色。その景色をバックに撮る車両はこれまた・・・

坂北駅では「善光寺街道 青柳宿」をブラリ歩き・・・上り！だいぶ上る吉川さん。上った先に見えた景色とは・・・？

坂北駅前でパシャリ！（写真：鉄道チャンネル・鉄道ひとり旅）

松本駅では、長野といえばの信州そば！駅から近い大正九年創業の「イイダヤ軒」で信州そばをいただきます。味は聞くまでもなく、ウマい！かき揚げも吉川さんの顔ぐらいあるんじゃないかという大きさです。大・満・足！

平田駅では、写真撮影にいそしみます。歩いていると、驚きのコラボな瞬間が！吉川さん無事に写真に収めることができたのだろうか・・・

村井駅では散策していたはずなのに、突然ワンちゃんにデレデレする吉川さん。え？いったい何が！？

のどかな景色から絶景、近場で電車が見れる魅力あるJR篠ノ井線。さらに、来駅記念券もゲットできたり、驚きの瞬間があったりと旅ならではの出来事が起こる回です。

スカパー！「鉄道チャンネル」（Ch.546）での275話の初回放送は、2026年6月13日(土)夜10時からです。お楽しみに。

（写真：鉄道ひとり旅・鉄道チャンネル）

鉄道チャンネル編集部 新・鉄道ひとり旅 | 旅とおでかけ 鉄道チャンネル

（旅とおでかけ！鉄道チャンネル）