開催：2026.6.12

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 7 - 5 [マリナーズ]

MLBの試合が12日に行われ、オリオールパークでオリオールズとマリナーズが対戦した。

オリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュ、対するマリナーズの先発投手はブライアン・ウーで試合は開始した。

1回表、1番 コール・ヤング 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでマリナーズ得点 BAL 0-1 SEA

3回裏、7番 コルトン・カウセル 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 1-1 SEA、ピッチャー ブライアン・ウーがワイルドピッチでオリオールズ得点 BAL 2-1 SEA、3番 アドリー・ラッチマン 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 4-1 SEA、4番 ピート・アロンソ 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 BAL 6-1 SEA

4回表、5番 ルーカス・レイリー 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 BAL 6-3 SEA、6番 ドミニク・カンゾーン 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでマリナーズ得点 BAL 6-4 SEA、2番 フリオ・ロドリゲス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 BAL 6-5 SEA

5回裏、3番 アドリー・ラッチマン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 7-5 SEA

試合は7対5でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのタイラー・ウェルズで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はマリナーズのブライアン・ウーで、ここまで5勝5敗0S。オリオールズのキトレッジにセーブがつき、0勝1敗1Sとなっている。

ここまでオリオールズは33勝37敗で9.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区4位。一方マリナーズは36勝34敗で（ア・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-12 11:10:51 更新