開催：2026.6.12

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 6 - 8 [ドジャース]

MLBの試合が12日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとドジャースが対戦した。

パイレーツの先発投手はミッチ・ケラー、対するドジャースの先発投手はジャスティン・ウロブレスキで試合は開始した。

3回表、1番 大谷翔平 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでドジャース得点 PIT 0-1 LAD、6番 カイル・タッカー 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 PIT 0-3 LAD

4回表、3番 フレディ・フリーマン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 PIT 0-4 LAD、ピッチャー ミッチ・ケラーがワイルドピッチでドジャース得点 PIT 0-5 LAD

5回裏、8番 ラファエル・フローレス 3球目を打ってセンターへのホームランでパイレーツ得点 PIT 1-5 LAD、2番 ブランドン・ロー 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでパイレーツ得点 PIT 3-5 LAD、5番 スペンサー・ホルウィッツ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 4-5 LAD

7回表、9番 ミゲル・ロハス 2球目を打ってセカンドゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでドジャース得点 PIT 4-6 LAD、ピッチャー エバン・シックがワイルドピッチでドジャース得点 PIT 4-7 LAD

8回表、9番 ミゲル・ロハス 7球目を打ってレフトへの犠牲フライでドジャース得点 PIT 4-8 LAD

8回裏、7番 ジェーク・マングム 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 5-8 LAD、8番 ラファエル・フローレス 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 6-8 LAD

試合は6対8でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのジャック・ドライヤーで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はパイレーツのミッチ・ケラーで、ここまで5勝4敗0S。ドジャースのスコットにセーブがつき、1勝3敗7Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で2打数、2安打（1HR）、1打点、打率は.305となっている。

ここまでパイレーツは35勝34敗で7.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位。一方ドジャースは44勝25敗で（ナ・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-12 11:10:57 更新