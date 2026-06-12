12日11時現在の日経平均株価は前日比2428.28円（3.78％）高の6万6645.55円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は982、値下がりは534、変わらずは40と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を684.86円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が569.61円、ファストリ <9983>が173.78円、キオクシア <285A>が137.27円、ＳＢＧ <9984>が131.94円と続く。



マイナス寄与度は31.18円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が16.43円、テルモ <4543>が9.12円、富士フイルム <4901>が7.44円、ベイカレント <6532>が7.14円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、機械、ガラス・土石、電気機器と続く。値下がり上位にはサービス、鉱業、陸運が並んでいる。



※11時0分2秒時点



株探ニュース