遠藤航が日本代表から離脱、本田圭佑が感謝の言葉

日本サッカー協会（JFA）が現地時間6月11日、キャプテンのMF遠藤航（リバプール）が北中米ワールドカップ（W杯）メンバーから離脱することを発表した。

元日本代表のMF本田圭佑（FCジュロン）が自身の公式Xで遠藤に伝えた8文字の思いに「泣けてくる」「温かい言葉」など反響の声が寄せられている。

現地時間11日に、山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターが緊急でブリーフィングを開催し、記者陣に遠藤の代表離脱を伝えた。その後、日本時間3時に遠藤も自身の公式SNSを更新して心境を告白。「後悔はありません」とし、日本代表からの電撃引退も発表した。

本田は遠藤の投稿を引用ポストし、「航、ありがとう！」と8文字で感謝の思いを伝えた。日本のファン・サポーターからも「泣けてくる」「温かい言葉」「伝わる言葉は、一言で充分ですよね」「ほんと引っ張ってくれてありがとうですね」「その一言に全部詰めるのずるいって」など多くのコメントが寄せられ、2人のやりとりが注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）