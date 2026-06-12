各キャラクター世界限定100点！ケイウノ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』ミニスタチュー
様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」
そんな「ケイウノ」から、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場する人気キャラクターたちのK18イエローゴールド製ミニスタチューが登場！
ラインナップは、「ウッディ」、「バズ・ライトイヤー」、「エイリアン」、「ハム」の4種類です。
ケイウノ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』ミニスタチュー
予約受付期間：2026年6月26日（金）〜7月24日（金）
販売店舗：ケイウノオフィシャルサイト
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予約受付期間中、新宿店にて本商品のサンプルをご覧いただけます。
※本商品は公式オンラインショップ限定での予約販売となります。店頭でのご予約は承っておりません。
ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」
婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。
今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場する、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場する人気キャラクターをモチーフにしたミニスタチュー☆
『トイ・ストーリー』の仲間たちを、ジュエリーブランドならではのクラフトマンシップで表現したK18イエローゴールド製ミニスタチューで、小さなサイズ（約7mm〜1.8cm）に、表情や特徴をぎゅっと凝縮し、愛らしい造形に仕上げられています。
「あの日のおもちゃを、いまの宝物に」
物語と共に歩んできたファンの皆様へ贈るコレクションです。
各キャラクター世界限定100点での販売で、特別感たっぷり！
Mini Statue -Woody-（ウッディ）ミニスタチュー
価格と素材：112,200円（K18イエローゴールド）
おもちゃたちのリーダー「ウッディ」。
スラッとしたスタイルの「ウッディ」は、ミニスタチューで約1.8cmの小さな姿に☆
カウボーイハットやスカーフ、ブーツの造形、凛とした佇まいまで、その魅力を細やかに表現しています。
背中にはリングの紐も◎
「ウッディ」のそのあたたかな存在感が、物語の記憶や仲間を思う気持ちを呼び起こしてくれます。
Mini Statue -Buzz Lightyear-（バズ・ライトイヤー）ミニスタチュー
素材と価格：179,300円（K18イエローゴールド）
正義感あふれるスペース・レンジャー「バズ・ライトイヤー」。
「バズ・ライトイヤー」は、約1.4cmの小さな姿で表現！
宇宙服のフォルムや胸元のコントロールパネル、力強く構えたポーズまで、「バズ・ライトイヤー」らしい凛々しさが凝縮されています。
前後左右どこから見てもカッコイイ☆
誇りを胸に前を見据えるその姿が、見るたびに一歩踏み出す勇気を思い出させてくれそう。
Mini Statue -Aliens-（エイリアン）ミニスタチュー
素材と価格：101,200円（K18イエローゴールド）
ユーモラスで健気な姿が印象的な「エイリアン」。
「エイリアン」は、約1cmの小さな姿に！
特徴的な三つ目の表情やちょこんとした手足、背中まわりのシルエットまで、「エイリアン」らしい愛らしさがぎゅっと詰め込まれています。
ご機嫌に片手をあげたポージングも可愛い。
そんな「エイリアン」の姿がふと目に入るたび、そのキュートな表情が日々の中に小さな笑顔を運んでくれます☆
Mini Statue -Hamm-（ハム）ミニスタチュー
素材と価格：187,000円（K18イエローゴールド）
愛嬌たっぷりの貯金箱のおもちゃ「ハム」。
約7mmの小さな姿に、ころんとしたフォルムがとってもチャーミング！
お腹の貯金箱のフタや、短い足、爪の角度まで、「ハム」ならではの愛らしさも忠実に再現されています。
つぶらな瞳に大きなお鼻、そして毒舌だけど憎めないその佇まいが、目に入るたびに心を和ませてくれます。
『トイ・ストーリー』のミニスタチューはそれぞれ、そのまま飾って楽しめる専用ディスプレイケースに収めてお届け！
外装は、「アンディ」の部屋の壁紙をおもわせる、雲の模様のデザイン。
パッケージの窓から中のスタチューが見える仕様で、『トイ・ストーリー』らしい世界観とともに飾ることができます◎
ディスプレイケースを取り出せば、書斎やデスクなど、お好みの空間でオブジェとして楽しむことも。
世界限定100点の特別なコレクション。
2026年6月26日（金）より予約受付が開始される「ケイウノ」の、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』ミニスタチューの紹介でした☆
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