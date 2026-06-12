各キャラクター世界限定100点！ケイウノ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』ミニスタチュー

様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場する人気キャラクターたちのK18イエローゴールド製ミニスタチューが登場！

ラインナップは、「ウッディ」、「バズ・ライトイヤー」、「エイリアン」、「ハム」の4種類です。

ケイウノ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』ミニスタチュー

予約受付期間：2026年6月26日（金）〜7月24日（金）

販売店舗：ケイウノオフィシャルサイト

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予約受付期間中、新宿店にて本商品のサンプルをご覧いただけます。

※本商品は公式オンラインショップ限定での予約販売となります。店頭でのご予約は承っておりません。

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場する、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場する人気キャラクターをモチーフにしたミニスタチュー☆

『トイ・ストーリー』の仲間たちを、ジュエリーブランドならではのクラフトマンシップで表現したK18イエローゴールド製ミニスタチューで、小さなサイズ（約7mm〜1.8cm）に、表情や特徴をぎゅっと凝縮し、愛らしい造形に仕上げられています。

「あの日のおもちゃを、いまの宝物に」

物語と共に歩んできたファンの皆様へ贈るコレクションです。

各キャラクター世界限定100点での販売で、特別感たっぷり！

Mini Statue -Woody-（ウッディ）ミニスタチュー

価格と素材：112,200円（K18イエローゴールド）

おもちゃたちのリーダー「ウッディ」。

スラッとしたスタイルの「ウッディ」は、ミニスタチューで約1.8cmの小さな姿に☆

カウボーイハットやスカーフ、ブーツの造形、凛とした佇まいまで、その魅力を細やかに表現しています。

背中にはリングの紐も◎

「ウッディ」のそのあたたかな存在感が、物語の記憶や仲間を思う気持ちを呼び起こしてくれます。

Mini Statue -Buzz Lightyear-（バズ・ライトイヤー）ミニスタチュー

素材と価格：179,300円（K18イエローゴールド）

正義感あふれるスペース・レンジャー「バズ・ライトイヤー」。

「バズ・ライトイヤー」は、約1.4cmの小さな姿で表現！

宇宙服のフォルムや胸元のコントロールパネル、力強く構えたポーズまで、「バズ・ライトイヤー」らしい凛々しさが凝縮されています。

前後左右どこから見てもカッコイイ☆

誇りを胸に前を見据えるその姿が、見るたびに一歩踏み出す勇気を思い出させてくれそう。

Mini Statue -Aliens-（エイリアン）ミニスタチュー

素材と価格：101,200円（K18イエローゴールド）

ユーモラスで健気な姿が印象的な「エイリアン」。

「エイリアン」は、約1cmの小さな姿に！

特徴的な三つ目の表情やちょこんとした手足、背中まわりのシルエットまで、「エイリアン」らしい愛らしさがぎゅっと詰め込まれています。

ご機嫌に片手をあげたポージングも可愛い。

そんな「エイリアン」の姿がふと目に入るたび、そのキュートな表情が日々の中に小さな笑顔を運んでくれます☆

Mini Statue -Hamm-（ハム）ミニスタチュー

素材と価格：187,000円（K18イエローゴールド）

愛嬌たっぷりの貯金箱のおもちゃ「ハム」。

約7mmの小さな姿に、ころんとしたフォルムがとってもチャーミング！

お腹の貯金箱のフタや、短い足、爪の角度まで、「ハム」ならではの愛らしさも忠実に再現されています。

つぶらな瞳に大きなお鼻、そして毒舌だけど憎めないその佇まいが、目に入るたびに心を和ませてくれます。

『トイ・ストーリー』のミニスタチューはそれぞれ、そのまま飾って楽しめる専用ディスプレイケースに収めてお届け！

外装は、「アンディ」の部屋の壁紙をおもわせる、雲の模様のデザイン。

パッケージの窓から中のスタチューが見える仕様で、『トイ・ストーリー』らしい世界観とともに飾ることができます◎

ディスプレイケースを取り出せば、書斎やデスクなど、お好みの空間でオブジェとして楽しむことも。

世界限定100点の特別なコレクション。

2026年6月26日（金）より予約受付が開始される「ケイウノ」の、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』ミニスタチューの紹介でした☆

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