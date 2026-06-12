純烈の弟分として誕生した4人組男性歌謡グループ・モナキが、初の冠特番『モナキ 純度100％！』（テレビ朝日系）の制作発表会見に登壇。素顔に迫るコーナーでは、おヨネ（28）が「青ひげが目立つ」、ケンケン（29）が「足が少し臭ってきた」と悩みを明かすなど、終始和やかな雰囲気に包まれた。

気取らないキャラクターが魅力の彼らだが、その勢いはまさに快進撃そのものだ。

純烈のリーダー・酒井一圭（50）が手がけた「セカンドチャンスオーディション」から誕生したモナキ。グループ名は「名もなき者たち」に由来し、元戦隊俳優や元会社員、一級建築士資格保有者など異色の経歴を持つ4人が集まった。

4月のメジャーデビュー前から、デビュー曲『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』がTikTokなどSNSで爆発的に拡散。関連動画の総再生数は7億回を超え、各地のイベントには予想を上回る観客が殺到した。一部イベントが中止になる異例の事態まで起きている。

さらに人気を後押ししたのが、純烈譲りの“ラウンド”だ。ステージを降りて観客の近くまで足を運び、後方のファンにも積極的に声をかける。加えて、平均年齢33歳という遅咲きの挑戦者たちであることも共感を呼んでいる。ファンからは「何歳からでも夢を追えると勇気をもらえる」という声も。

2日のNHK『うたコン』でデビュー曲をテレビ初歌唱したことから、テレビ関係者の間では年末の『NHK紅白歌合戦』初出場を有力視する声も聞かれている。

会見では、サカイJr.（37）が「お客さまの明日が少しでも楽しくなるグループになりたい」と語り、じん（39）も「夢はでっかく、紅白！」と力強く宣言した。

冠特番という新たな追い風を受け、夢の舞台への期待は高まるばかりだ。