「玉川さんは情報番組『羽鳥慎一 モーニングショー』（テレビ朝日系）での発言が炎上することが多く、4月にも“ユダヤ人発言”で物議を醸したばかり。ですが、ある一定の層からはとてつもない人気を集めているようなのです」

こう語るのは制作関係者。元テレビ朝日報道局員の玉川徹氏（63）といえば、『モーニングショー』での歯に衣着せぬ発言でおなじみだ。

「今年4月の放送では、アメリカ・トランプ大統領の娘婿クシュナー氏について『ユダヤ人ですよね』と言及すると駐日イスラエル大使から抗議が上がり、テレ朝は番組ホームページで玉川さんの名前や発言の文言は出さないまま謝罪する事態に。

2022年9月には、安倍晋三元首相の国葬の演出に関して『当然これ電通入ってますからね』と事実に基づかない発言をし、翌日の放送で謝罪。それでも視聴者からのクレームは止まず、テレ朝から10日間の出勤停止処分が下されるなど、“不適切な発言”の多いコメンテーターです」（前出・制作関係者）

しかし、そんな玉川氏が意外な人気を誇る場所が……。地方でのイベントだ。

「5月3日に、テレビ朝日系列のKFB福島放送の『KFBまつり2026』が行われ、玉川氏は羽鳥慎一アナウンサー（55）とともにトークショーに登壇しました。すると、“玉川”と書かれたうちわを持つ人が20人ほどいたそうなのです。

実はこの前日の『モーニングショー』でトークショーについて触れ、“応援うちわを持ってきてもらえたらアイドルみたいでうれしい”と冗談交じりに呼びかけていました。玉川さんのリクエストに応じるほど“熱いファン”がいるということですね」（前出・制作関係者）

さらに昨年のイベントでも大きな反響が。

「昨年10月に名古屋で行われたイベントには約3000人が訪れました。お客さんのなかには『モーニングショー』をふだん見ていないという人や、羽鳥アナ目当てという人が多かったのですが、いざトークが始まると玉川さんの軽妙なしゃべりに引き込まれたという人が少なくなかったようです。イベント後から『モーニングショー』を見始めたという声も多く、視聴率も確実に上がったといいます。それで、玉川さんは“地方局の救世主”なんて言われています」（前出・制作関係者）

新規のファンを驚かさないよう、炎上発言には気をつけてもらいたいが……。