ジグソーパズルの老舗「やのまん」から『ムーミン』に登場する「ニョロニョロ」を飾れる、木製ジグソーパズルが登場。

「ウッディパズル リグミー』シリーズに「ニョロニョロ」のデザインが新たに発売されます！

やのまん『ムーミン』ウッディパズル リグミー ニョロニョロ

価格：3,520円(税込)

発売日：2026年6月下旬

ピース数：112ピース ※のり不要

パズル完成サイズ：縦17.9×横25.0×厚さ0.5cm

付属品：木製イーゼル付

販売店舗：全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイト

レーザーで精密にカットされた、やのまんの木製ジグソーパズル「WOODY PUZZLE LigMe」（ウッディパズル リグミー）シリーズ。

木の温かみある質感がインテリアに溶け込み、お気に入りのキャラクターが細部までこだわったピースで表現されているシリーズです☆

のり不要で何度でも気軽に楽しめ、フレームなしですぐに飾れる「ウッディパズル リグミー」は、かわいいらしいアイコンピースも魅力です。

そんな木製ジグソーパズルに、『ムーミン』の「ニョロニョロ」を描いたデザインが新登場。

ラテン語の「木」の意味である「Lignum（リグナム）」と、英語の「私」の「Me（ミー）」から生まれた「LigMe（リグミー）」

木のぬくもりと私らしさを感じられる木製ジグソーパズルには、作品を象徴するアイコンピースが含まれています☆

大勢乗ったボートで海に浮かぶ「ニョロニョロ」たちが愛らしいパズルのアイコンピースには、「ムーミン」や「スナフキン」などお馴染みのキャラクターが登場。

さらに、「ニョロニョロ」も複数含まれて、とっても賑やかです！

「ニョロニョロ」たちがボートに乗るときの数には、奇数の法則があるといわれています。

今回新発売するジグソーパズルのアイコンピースに「ニョロニョロ」が何人いるかも注目です☆

ファンならではの発見や「自分だけ」の遊び心で、パズルを組み立てながら作品の世界をより深く味わえます！

お馴染みのキャラクターたちを、木の質感で楽しめる「WOODY PUZZLE LigMe（ウッディパズル リグミー）」シリーズ。

新登場の「ウッディパズル リグミー ニョロニョロ」を組んで遊び、飾って眺めて、『ムーミン』の世界観を楽しめます☆

木のぬくもりを感じる木製ジグソーパズルに、可愛らしいアイコンピースも注目の「ニョロニョロ」デザインが登場。

やのまんの『ムーミン』ウッディパズル リグミー ニョロニョロは、2026年6月下旬より発売です！

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