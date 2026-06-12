富士通クライアントコンピューティング（FCCL）と島根富士通は、2026年8月22日、小・中学生を対象とした「第19回 FMVパソコン組み立て教室」を開催します。

↑2025年に行われた第18回FMVパソコン組み立て教室の様子（以下同）。

AIと会話しながらゲーム作りに挑戦

同イベントは、親子でノートパソコンを組み立てながら、パソコンの仕組みやものづくりの面白さを学べる人気企画。2006年から継続して開催されており、今回で19回目を迎えます。

今年は新たにAI体験プログラムを導入。FCCLと島根富士通は、本イベントを通じて、ものづくりの現場から次世代を担う子どもたちがデジタル技術やAIに主体的に向き合うきっかけを提供していくとしています。

近年は生成AIの普及が進み、「プログラミングができるか」だけでなく、「AIをどのように理解し、活用するか」が重要。一方で、保護者からは「子どもに何から体験させればよいかわからない」「AIは難しそうで不安」といった声もあるといいます。

こうした背景を受け、FCCLと島根富士通は、これまで培ってきたパソコン組み立て体験をベースに、新たな学びとしてAI体験を追加。専門的なコーディングを行うことなく、AIとの対話を通じてゲームを作り、実際に動かす体験ができる内容となっています。

組み立て対象のパソコンは、14.0型ワイド液晶搭載ノートパソコンとして世界最軽量をうたう「FMV Zero（WU5-K3）」と、3色のカラーバリエーションを用意した軽量モデル「FMV Note U（WU2-K3）」の2機種。参加者は希望するモデルを選択できます。

↑組み立て対象の世界最軽量モデル「FMV Zero（WU5-K3）」。

↑組み立て対象の軽量モデル「FMV Note U（WU2-K3）」。

なお、イベントではサポートエンジニアが参加者を支援するため、AIやプログラミングに詳しくない子どもでも安心して参加できます。

国内最大級のパソコン生産拠点を見学できる！

会場となる島根富士通は、FCCL製パソコンのメインボード製造から組み立て、出荷試験までを一貫して行う国内最大級のパソコン生産拠点です。

イベントでは、実際にノートパソコンを組み立てるだけでなく、工場見学や各種イベントも実施。普段はなかなか見ることのできないパソコン生産の現場に触れられる貴重な機会となっています。

パソコンを組み立て、AIを活用し、実際の生産現場にも触れられる本イベント。夏休みならではの特別な体験を親子で楽しみたい人や、パソコンやテクノロジーに興味のある子どもには、ぜひ注目してほしいイベントです。

イベント概要 イベント名：第19回 FMVパソコン組み立て教室 開催日時：2026年8月22日（土）13:00〜17:00 開催場所：島根富士通（島根県出雲市斐川町三絡1180-6） 対象：小学5年生〜中学3年生（保護者同伴） 定員：20組 主な内容

・パソコン組み立て体験

・AI体験プログラム

・工場見学

・各種イベント 参加費用

・FMV Zero（WU5-K3）：19万1400円（税込）

・FMV Note U（WU2-K3）：15万8400円（税込） ※パソコン代、送料、3年保証込み。

※Microsoft Office搭載モデルは追加料金1万5400円（税込）。 申込方法はこちら 応募締切は2026年7月1日。応募者多数の場合は抽選となります。

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