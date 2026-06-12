2年近く先の話だというのに注目を集めているのが、2028年度前期のNHK朝ドラ「ほんのモキチ」。ヒロインは河合優実（25＝写真）で、日本を代表する歌人で精神科医の斎藤茂吉の妻である「輝子」をモデルに、「朝ドラ史上最も不仲な夫婦」を描く物語に。脚本はクドカンこと宮藤官九郎（55）。宮藤が朝ドラの脚本を書くのは13年度前期「あまちゃん」以来で、実に15年ぶりだ。



ある脚本家は「『あまちゃん』はいまだ根強いファンがいる名作。その脚本を手がけたクドカンさんと、いまノリにノッている河合さんがタッグを組む朝ドラとなれば、高視聴率に加えて、放送時のネットの盛り上がりまで、もうすでに約束されたようなものでしょう。河合さんはクドカンさんが書いた、24年の阿部サダオさん主演の連ドラ『不適切にもほどがある！』（TBS系）の不良娘・純子役で注目を集めた。相性はバッチリだということです」と話す。

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河合は25年放送の今田美桜（29）主演の朝ドラ「あんぱん」に、今田の妹役で出演したばかり。その演技と存在感は視聴者に深い印象を残したようで、当時は河合に対して《主役食い》なんて声も書き込まれたものだ。

「『ほんのモキチ』での役名は河合さんがテル子で夫役はモ吉。公式サイトによるとモ吉は《陰気で粘着質で、冴えない風貌の婿養子ゆえ、人望もない残念な夫》。史実では夫は妻より14歳年上。おそらく年齢差は史実に寄せてくるでしょうから、河合さんの実年齢より14歳ほど年上の俳優で、モ吉役にぴったりな人は誰か？ 推測合戦はすでにネット上で大盛り上がりです」と話すのは芸能ライターのエリザベス松本氏。さらにこう続ける。

「視聴者が熱く推す声で多いのは、中島歩さん、37歳。このところ一風変わった人の演技がハマっているので、陰気で粘着質な夫を演じさせてみたいと思われているのでしょう。妻夫木聡さん、柄本佑＆時生兄弟、松下洸平さん……岡山天音さんを推す声もありますが、31歳でちょっと若すぎる。妻夫木さんと河合さんとなると『あんぱん』の印象が強すぎるので、まあ、ないでしょう」

若いとはいえ、岡山は最近、NHKには大河に夜ドラに単発ドラマ出演と可愛がられているし、斎藤茂吉の“丸メガネ”も似合いそうな気が……そんな注目の夫役については、スポーツ紙芸能デスクからはこんな声も。

「柄本時生さん、いいなと思うのですが、かなり個性があるので河合さんが目立たなくなってしまう可能性も。河合さんを際立たせるために、存在感も演技も控えめな俳優を起用する気がするんですよねえ。河合さんのヒロイン起用はオファーです。となると、夫役はオーディションでまだあまり世間的に認知度がないフレッシュな俳優を見つけてくるんじゃないかと予想します」

陰キャで丸メガネが似合いそうといえば、「松田龍平さんを強く推したい」（元テレビ誌編集長）なんて意見もあるが、河合の相手役に、ほぼ無名の俳優をキャスティング。その方がワクワクできそうではある。

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