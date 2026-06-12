やのまんが展開する、手のひらサイズのプラスチック製ジグソーパズルに、”お祭り”をテーマにした『名探偵コナン』デザインが登場。

透明なピースが美しいジグソーパズルに、大人気テレビアニメ『名探偵コナン』のキャラクターたちを描いた5種類が発売されます☆

やのまん『名探偵コナン』プチパリエクリア「フェスティバルナイト」

価格：各1,980円(税込)

発売日：2026年6月下旬

ピース数：各150ピース ※のり不要

付属品：透明イーゼル付

パズル完成サイズ：7.6×10.2cm

販売店舗：全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイト

やのまんが展開する「プチパリエクリア」シリーズは、手のひらサイズのプラスチック製ジグソーパズル。

どこでも遊べて、どこにでも飾ることが出来る、人気シリーズです！

そんなミニチュアサイズのジグソーパズル「プチパリエクリア」に、大人気テレビアニメ『名探偵コナン』が登場します。

お祭りの夜のストーリーを描いた絵柄で、透明な「プチパリエクリア」のピースが輝き、ロマンティックな雰囲気に☆

『名探偵コナン』のキャラクターたちが織り成す、祭りの夜を組み立てて遊べる5種類のジグソーパズルです。

フェスティバルナイト 江戸川コナン

浴衣姿の「江戸川コナン」が、夜空を見上げる構図。

笑顔が爽やかで、涼しいお祭りの夜の雰囲気を感じられる一枚です☆

フェスティバルナイト 灰原哀

振り向く「灰原哀」の向こうに、満開の花火が輝く印象的なイラスト。

花火の音が聞こえてきそうで、浴衣姿や手にした金魚もポイントです！

フェスティバルナイト 工藤新一

縁側に座り、こちらに視線を送る「工藤新一」

ロマンティックなお祭のひと時を感じられます。

フェスティバルナイト 毛利蘭

体を丸め、縁側に座る姿が愛らしい「毛利蘭」のデザイン。

「工藤新一」のパズルと対になるような、ロマンティックなシーンを描いています☆

フェスティバルナイト 怪盗キッド

光り輝くタワーと花火が美しい、夜景を背景にした「怪盗キッド」

ミステリアスな「怪盗キッド」の仕草にときめく一枚です！

組み立てて飾れる、手のひらサイズのジグソーパズル「プチパリエクリア」に、お祭りの夜をテーマにした『名探偵コナン』の絵柄が登場。

やのまんの『名探偵コナン』プチパリエクリア「フェスティバルナイト」は、2026年6月下旬より発売です☆

©︎青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

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