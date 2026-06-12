トミーテックの「鉄道コレクション」に、うどん県PR団のポケモン、ヤドンが登場。

『高松琴平電気鉄道1100形 ヤドンの電車「うどん県×ヤドン号」2両セット』が発売されます！

トミーテック「鉄道コレクション 高松琴平電気鉄道1100形 ヤドンの電車「うどん県×ヤドン号」2両セット」

価格：8,800円(税込)

発売日：2026年11月

パッケージサイズ：W170mm×H125mm×D30mm

対象年齢：15歳以上

販売場所：模型専門店、全国の量販店ホビー売場、ホビー系通販サイト、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」

※展示用台座は付属しません

タカラトミーグループのトミーテックから『鉄道コレクション 高松琴平電気鉄道1100形 ヤドンの電車「うどん県×ヤドン号」2両セット』が2026年11月に発売。

スケールを統一したミニチュアシリーズ「ジオコレ」の「鉄道コレクション」シリーズに、ヤドンをラッピングした車両が登場します☆

トミーテックが展開する「ジオコレ」は、スケールを統一したミニチュアシリーズの総称ブランド。

人・動物・建物・小物などが種類豊富に揃っており、実物の1/150または1/80で、忠実に再現されています。

今回登場する高松琴平電気鉄道（通称：ことでん）は、香川県高松市の中心地・瓦町を起点に、琴平線・長尾線・志度線の3路線を運行する地域の鉄道会社です。

製品のモデルとなった1105-1106号編成は、香川県の「うどん県PR団」に任命されたポケモン、ヤドンをラッピングしたデザイン。

「うどん県×ヤドン号」として、2025年3月より運行を開始しました。

ピンクを基調とした車体には、ヤドンや讃岐うどんをモチーフとしたデザインを施し、地域PRとキャラクターコラボレーションを融合した話題の車両として注目を集めています。

そんな特徴的なラッピングデザインを2両セットで再現し、実車の雰囲気を鉄道模型として細部まで楽しめるミニチュア鉄道です☆

「うどん県PR団」に任命されたポケモンのヤドンと讃岐うどんをモチーフにした、ピンクのコラボ車両を再現。

トミーテックの「鉄道コレクション 高松琴平電気鉄道1100形 ヤドンの電車「うどん県×ヤドン号」2両セット」は、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」にて予約受付中です☆

高松琴平電気鉄道株式会社商品化許諾済

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