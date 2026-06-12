元横綱・貴乃花光司氏（５３）がテレビの収録を終え「失言」をしたことを反省した。

「本日は、テレビ出演の収録でした。さんまさんとマツコさんにお会いできました」と１２日までに自身のインスタグラムを更新し、「私は、第二次ベビーブームに生まれました。沢山の同世代の方々が多方面で活躍されています。同学年の方々と昔を辿（たど）り懐かしい収録となりました」と、同世代が集まった収録だったとう。そして「失言をしてしまい反省しかりです。控室にて」とつづり、お茶目な“反省顔”を披露した。

クールな印象の強かった関取時代からは別人のような柔和な雰囲気。フォロワーは「お茶目なお顔。可愛い」とほっこり。また「ダンディな親方」「お父さんに似てきてますね」「目元がお父様そっくり」「渋い！」といった声も寄せられた。

貴乃花氏は１９９５年に元フジテレビアナウンサーでタレントの河野景子と結婚し、３児をもうけるも２０１８年に離婚。２３年に再婚した。長男の花田優一は靴職人や画家、歌手などマルチに活動。次女の白河れいは２３年１月に芸能界デビュー。貴乃花氏自身もインスタグラムやＣＭで見せる近影が「別人」「今、体重何キロですか？」などと注目を集めている。