◆卓球 ◆ＷＴＴコンテンダー・ザグレブ 第１日（１１日、クロアチア）

各種目１回戦が行われ、女子シングルスで約２か月ぶりに世界ツアー出場となった世界ランク３７位の平野美宇（木下グループ）が、予選から勝ち上がった村松心菜（ミキハウスＪＳＣ）を３―１で下し、２回戦に進んだ。

８強入りしたＷＴＴコンテンダー太原以来の世界ツアーに出場した平野は、１１―７で先取し、第２ゲームは８―１１で落としたものの、ゲームカウント１―１から連取した。５月の世界卓球団体戦は選外。その後のアジア選手権選考会に出場し「チャレンジしたのはいいこと。目の前の試合を１試合ずつ目標を決めてやっていきたい」と決意していた。現地時間１２日の２回戦はドイツのベテラン、シャン・シャオナと激突する。

張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）、前週優勝の大藤沙月、横井咲桜（ともにミキハウス）、カットマンの佐藤瞳（日本ペイント）、木原美悠（トップ名古屋）も本戦の１回戦を突破した。平野は木原との女子ダブルスにも出場しており、１２日の２回戦で張本、大藤ペアとの日本勢対決に挑む。