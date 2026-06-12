「かおりの次にサッカーが好き」桃井かおり、夫のW杯“熱”を明かす 98インチTV前から動かず「振り向きもしない旦那しゃん」
俳優の桃井かおり（75）が12日、自身のインスタグラムを更新。開幕した「FIFAワールドカップ2026（北中米W杯）」に夢中になる夫の様子をユーモアたっぷりにつづった。
【写真】98インチTV前の様子を公開した桃井かおり
桃井は2015年に年上の音楽プロデューサーと結婚。現在は米ロサンゼルスを拠点に生活している。
北中米W杯の開幕を受け、桃井は「サ〜“FIFA WORLD CUP”スタート！」と投稿。「“かおりの次にサッカーが好き”と確かに聞いた気がしたが」と切り出し、夫のサッカー愛について明かした。
さらに、「98インチのTVも入って、“ピザも焼いてみました〜”の声に振り向きもしない旦那しゃん」とつづり、手作りピザを用意しても反応がないほど熱中していることをユーモラスに伝えた。
最後は「こうなると、試合が終わるまではただただほっとくしか無いんだ〜」とコメント。ワールドカップ期間中ならではの夫婦の日常を、桃井らしい軽妙な語り口で披露した。
【写真】98インチTV前の様子を公開した桃井かおり
桃井は2015年に年上の音楽プロデューサーと結婚。現在は米ロサンゼルスを拠点に生活している。
北中米W杯の開幕を受け、桃井は「サ〜“FIFA WORLD CUP”スタート！」と投稿。「“かおりの次にサッカーが好き”と確かに聞いた気がしたが」と切り出し、夫のサッカー愛について明かした。
さらに、「98インチのTVも入って、“ピザも焼いてみました〜”の声に振り向きもしない旦那しゃん」とつづり、手作りピザを用意しても反応がないほど熱中していることをユーモラスに伝えた。
最後は「こうなると、試合が終わるまではただただほっとくしか無いんだ〜」とコメント。ワールドカップ期間中ならではの夫婦の日常を、桃井らしい軽妙な語り口で披露した。