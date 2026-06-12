テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１２日、この日開幕したサッカーの北中米Ｗ杯を特集した。

スタジオでは、今大会を巡りチケットの値段が高騰していることを紹介。高騰した背景を「ダイナミック・プライシング」と呼ばれる需要に応じてチケットの価格が変動する制度がＷ杯で今回初めて導入され、また再販売サイトの仕組みが変更したことなどを伝えた。

金曜コメンテーターでタレントの長嶋一茂は「俺は、やっぱ、このチケット高騰っていうのはホント解せないですよ。あのＦＩＦＡの会長の●●●●●（実際に発言）みたいなオヤジ？俺はね、嫌いなんだよ、あいつは」と国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）のジャンニ・インファンティーノ会長の容姿を引き合いに出し批判した。

続けて「本当にスポーツを何だと思ってんだって真剣に思ってる。だからできれば、そのダイナミック・プライシングっていうシステムなんだけど。結局需要に応じてってことなんだから、一回行く人たちみんな行かないってさ、やればいいんじゃない？できれば」と提言した。

続けて「まあできないと思うよ。それでもお金払って行きたいって人いると思うんだけど。でもみんなで行かないってなったら需要が下がるんだから、チケットの値段は下がるっていうシステムなわけでしょ？これっていうのができたらいいなと。まあ難しいのはわかります」とし「なんだけど、例えばこの間のＷＢＣもね、地上波でできなかったし、今回（Ｗ杯）はやりますけども、これ多分あのＦＩＦＡのオヤジだと多分なんだろうな、俺の予想だとまた放映権料も上げて、もしかしたら中継できなくなるかもしれない地上波で。やっぱりスポーツってやっぱりみんなが国民が見るものだから、そこができなくなっちゃうっていうのが、で、お金払ってっていうことも、時代が時代なんだろうけど、俺はよくないなって思いますよね」と持論を主張した。

さらに「商業主義の人たちの思惑はうまくいかせちゃいけないんですよ。選手は、そこに対しては、関係ないというか、自分たちのベストを尽くすだけだから、そこに対しては立ち入らないとは思うんだけども、これはサッカーファンも含めてさ、抗議する話だと思うよ俺は」と訴えた。

また、今大会では、決勝戦でハーフタイムショーがＷ杯史上初めて実施されるが、通常のルールではハーフタイムは１５分を超えてはならないとしているが、ハーフタイムショーを行うため２５分ほどになるのではと報じられていることを出演者が触れた。。

この件に長嶋は「ハーフタイムだって１５分って決まってるんでしょ？それを長くやるわけでしょ？エンターテイメント性入れて。そこに負荷価値をつけて、お金をまた乗っけようって話でしょ？どうしようもないよね、あの●●（実際に発言）ちゃびん」と再びインファンティーノ会長の容姿に触れ批判した。

これに司会の羽鳥慎一アナウンサーは「外的要因を言うのはやめましょう。考え方がよくないと思って言うのはいいと思いますけど」と注意した。