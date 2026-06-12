サッカーFIFAワールドカップ2026、日本代表は初戦オランダと対戦します。この試合についてオランダの名門クラブで指導経験を持つ元コーチが分析しました。

【映像】オランダ名門元コーチ「2対2の引き分けを期待」

エディ・ファン・シャイクさん「オランダチームは少し不安を感じています。天候が、やや日本に有利だからです」

エディ・ファン・シャイクさんは、オランダの名門クラブ「アヤックス」のユースチームでコーチを務めオランダ代表のクライファート選手など多くの有名選手を指導してきました。

エディ・ファン・シャイクさん「オランダはやや自由奔放なプレースタイルで、1人か2人の選手が魔法のようなプレーを見せて試合を変える可能性があります。しかし、日本の組織的な強さを警戒しています」「2対2の引き分けを期待しています。最初の15分間で何が起こるかが興味深いと思います。日本はおそらくオランダを少し圧倒しようと積極的に出てくるでしょう。一方でオランダは守るべきか攻めるべきか、はっきりしていないように見えます」

ファン・シャイクさんは、日本とオランダが対戦した2010年南アフリカ大会と比べ、現在の日本代表はよりプロフェッショナルで組織的になり、一貫した育成理念と方法論を持つようになったと指摘します。

また、ヨーロッパで活躍する選手も増え、どのような相手とも対等に戦えるという自信を身につけたと評価します。

エディ・ファン・シャイクさん「オランダ人は日本人選手の能力を非常に高く評価しています。自由な発想を持つ選手と、規律や組織性に優れた選手がうまく融合していると思います」

（ANNニュース）