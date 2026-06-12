◇米女子ゴルフツアー ダウ選手権第1日（2026年6月11日 ミシガン州 ミッドランドCC＝6301ヤード、パー70）

ダブルス戦の第1ラウンドがフォアサム方式（1つのボールを交互に打つ）で行われ、渋野日向子（27＝サントリー）＆勝みなみ（27＝明治安田）組が4バーディー、2ボギーの2アンダー68で回り、トップと1打差の4位につけた。

3年連続でコンビを組むチーム「HinaMina」が好スタートを切った。

U―NEXTのインタビューに応じた渋野は「今日は勝ちゃんが活躍してくれた。自分はパットを逃すことが多かった。本当にありがたい」と笑顔でパートナーを称賛した。

インから出て11番、13番と勝が長いパットをねじ込みバーディーを重ねた。

「最近はあれくらいの長いパットが入っていなかったので、何とか貢献したいということで、しっかり打ったパットが入ってくれた。あれはいいバーディーだった」と勝が振り返るように序盤でいい流れをつくった。

16番でボギーを叩いても慌てない。続く15番で勝がショットを1・5メートルにつけて、渋野がパットを入れてバウンスバック。渋野は「16番のボギーが凄く悔しかったので、取り返せて良かった」とうなずいた。

ハーフターン後2番で落としたが、7番パー3では渋野がつくった2メートルのチャンスを勝がしっかりものにして2アンダーでホールアウトした。

大会前にはお互いに「ごめんね」と言わないようにしようと約束していたが、勝によると「一番言っていたかも」という。それでもいい雰囲気でラウンド。好スコアで回った。

フォアボール方式になる2日目に向けて渋野は「今日はなかなか貢献できなかったので、明日は自分らしく攻めるところは攻めて、1個でも2個でも貢献できるように頑張りたい」と意気込んだ。

勝は「交代交代でバーディーを取っていけるように、しっかり攻めて楽にバーディーパットを打てるように戦略していきたい」と攻める姿勢を強調した。

大会には72チームが出場し、初日と3日目はフォアサム、2日目と最終日はフォアボール（各自のボールでプレーしいい方のスコアを採用）で争われる。