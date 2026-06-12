「時間の無駄…笑うしか」母親とともに犯人を取り押さえたナナ、凶器で脅した自宅侵入犯の控訴に不快感

歌手兼女優のナナが、自宅侵入事件の被告による控訴に不快感をあらわにした。

凶器で脅され、母親とともに自ら犯人を取り押さえた事件だけに、ナナの反応にも注目が集まっている。

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ナナは6月11日、自身のSNSに「ナナの自宅に侵入した強盗、1審懲役7年判決に控訴」というタイトルの記事をキャプチャして投稿し、「時間の無駄…笑うしかない」と述べた。

続けて「ファイト」ともつづった。

法曹界によると、被告A氏は6月10日、強盗致傷罪をめぐる1審判決を不服として、控訴状を提出した。控訴理由は具体的に明らかになっていない。

これに先立ち、議政府（ウィジョンブ）地裁・南楊州支院の刑事1部は6月9日、A氏に懲役7年を言い渡した。

裁判部は「被害者たちが精神的・肉体的苦痛を訴え、厳罰を求めている点、ただし犯行が未遂に終わった点、所持していた凶器の使用の有無などを総合的に考慮した」と量刑理由を説明した。

（写真提供＝OSEN）ナナ

A氏は昨年11月、京畿道九里市にあるナナの自宅に侵入し、金品を要求しながら凶器で脅した罪に問われている。当時、ナナと母親はもみ合いの末、自らA氏を取り押さえ、警察に引き渡した。

検察は結審公判で「凶器を持って住居に侵入し、被害者たちを脅した重大な犯罪」として懲役10年を求刑した。しかしA氏側は「窃盗目的で夜間に住居侵入しただけで、強奪目的はなかった。被告が凶器を所持して侵入したという証拠は存在しない」として容疑を一部否認し、A氏も最終陳述で善処を訴えた。

これに関連し、ナナは自ら証人として出廷し、事件後の苦痛を訴えたこともある。

ナナは「大丈夫だと思っていたが、トラウマのように残っている」とし、「なぜ被害者がずっと屈辱を味わわなければならないのかわからない。繰り返し加害を受けている気分だ」と打ち明けた。

（記事提供＝OSEN）

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。