やよい軒、『夏越ごはんと豚しゃぶの定食』発売 / 無病息災を願う夏の行事食

やよい軒は6月16日から、期間限定メニュー『夏越ごはんと豚しゃぶの定食』を全国の店舗で発売する。価格は1,090円。

〈夏越ごはんと豚しゃぶの定食〉

『夏越ごはんと豚しゃぶの定食』は、6月30日頃を中心に全国の神社で行われる神事「夏越の祓(なごしのはらえ)」にあわせ、一年の後半の無病息災を願う日本の伝統行事食“夏越ごはん”と、やわらかな豚しゃぶを組み合わせた季節限定の定食。

もち麦ごはんに、茅の輪をイメージしたゴーヤー入りのかき揚げをのせ、天つゆをかけて味わう“夏越ごはん”は、ゴーヤーのほか、人参、玉ねぎ、コーンを使用し、彩り豊かに仕上げた。ゴーヤーで茅の輪を表現し、夏らしい爽やかな風味を楽しめる。

夏越ごはんと豚しゃぶの定食

主菜の豚しゃぶは、たっぷりの野菜と豚肉の旨味を感じられる食べ応えのある仕立て。オクラやパプリカなど彩り豊かな野菜を添え、見た目にも涼やかで夏らしい一皿に仕上げた。おろし野菜ドレッシングで、さっぱりとしながらもコクと旨みを楽しめる。

〈商品概要〉

夏越ごはんと豚しゃぶの定食 1,090円

発売日:2026年6月16日

発売店舗:全国の「やよい軒」376店舗(2026年5月末現在)