世界に1つだけのオリジナル「忍者めし」が作れる 顔写真→AI作成イラストをプリント＆商品名をカスタマイズ
UHA味覚糖は、本社ビル2階の誰でも利用ができるショップ＆カフェ「UHA PARK&CAFE」にて、15日から「忍者めし 巨峰」のパッケージにオリジナルプリントができる新サービスを開始する。
【写真】推し活にも？オリジナル「忍者めし」利用の流れ
同サービスでは、「忍者めし 巨峰」のパッケージに登場するキャラクターの顔部分を、自身の顔写真からAIで生成したイラストに差し替えた“オリジナル忍者めし”を作成できる。
カメラで撮影した顔写真、もしくはフォトアルバム内の画像をアプリに取り込み、「〇〇めし」に入れたいテキストを入力してアップロードすると、AI処理によってイラスト化され、パッケージにプリントされる。生成されるイラストは、似顔絵風・劇画風・プリクラ風の全3種類から選択ができ、好みのイラストを選択できる。
また、商品名部分も3文字まで自由に変更でき、ユニークで遊び心あふれるカスタマイズが可能となる。完成したイラストは、その場で「忍者めし」に印刷し、透明のポーチに入れて提供。ポーチはバッグなどに取り付けて持ち歩くことができるため、SNS映えするアイテムとしてもおすすめとなっている。
■商品概要
「忍者めし」オリジナルプリントサービス
（1）忍者めしプリント 単品プラン
※申込みから商品提供までの所要時間：約30分
オリジナル忍者めし1個＋通常忍者めし1個＋ケース付き
価格：税込1100円
（2）忍者めしプリント セットプラン
※申込みから商品提供までの所要時間：約2時間
オリジナル忍者めし9個＋通常忍者めし1個＋ケース1個付き
価格 ：税込5170円
【写真】推し活にも？オリジナル「忍者めし」利用の流れ
同サービスでは、「忍者めし 巨峰」のパッケージに登場するキャラクターの顔部分を、自身の顔写真からAIで生成したイラストに差し替えた“オリジナル忍者めし”を作成できる。
カメラで撮影した顔写真、もしくはフォトアルバム内の画像をアプリに取り込み、「〇〇めし」に入れたいテキストを入力してアップロードすると、AI処理によってイラスト化され、パッケージにプリントされる。生成されるイラストは、似顔絵風・劇画風・プリクラ風の全3種類から選択ができ、好みのイラストを選択できる。
■商品概要
「忍者めし」オリジナルプリントサービス
（1）忍者めしプリント 単品プラン
※申込みから商品提供までの所要時間：約30分
オリジナル忍者めし1個＋通常忍者めし1個＋ケース付き
価格：税込1100円
（2）忍者めしプリント セットプラン
※申込みから商品提供までの所要時間：約2時間
オリジナル忍者めし9個＋通常忍者めし1個＋ケース1個付き
価格 ：税込5170円